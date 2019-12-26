Переселенец показал, как создать Новогоднее настроение без снега в столице

Новогодний автомобиль Сергея Новикова. Фото: dnews.dn.ua

Переселенец из Донецка Сергей Новиков придумал как в новостные праздники добавить ярких красок. Мужчина переехал в Киев и по городу разъезжает на авто с включенной гирляндой.

Незадолго до войны он купил машину у официального дилера в Донецке. "На" Ланосе "проездил очень много, на нем же, загруженном вещами, ехал летом 2014-го в столицу.

Сергей выпускник Донецкого национального университета по специальности "физиолог-нейроэндокринолог". Работал на областном "27 канале".

В столице он трудоустроился на один из ведущих телеканалов страны.

"Кроме этого, я уже много лет являюсь заядлым радиолюбителем. По работе часто приходится использовать радіодіапазонну технику. А еще чаще приходится выезжать "в поле". Как правило, розетки там нет, и тогда встает вопрос – как же зарядить технику? И тогда я стал изучать, как же обеспечить авто бытовым электричеством. И разобравшись, что же такое инвертор-преобразователь 12 Вольт на 220. Иначе говоря, домашняя розетка была в автомобиле. И когда разобрался, стало понятно – через инвертор можно подключать все что угодно. Тогда же пришла идея обмотать машину гирляндой. Украсить машину хотел еще в прошлом году, но в силу ряда обстоятельств осуществить задуманное не удалось", – сказал он.

Новогодний автомобиль переселенца

В этом году муж решил осуществить задуманное: в начале декабря заказал 4 упаковки внешней гирлянды по 30 метров каждая с 1200 лапочка.

"Чтобы прикрепить гирлянду на автомобиль, понадобилось 150 метров скотча. Вместе со знакомым провозились в гараже около шести часов. Если бы не он, мне, наверное, и 15 часов на это дело не хватило", - говорит Сергей.

На украшение автомобиля было потрачено около 3 тысяч гривен.

Сергей уверяет, что с полицией проблем нет.

"В первый же день был остановлен по очереди тремя нарядами. Посмотрели, улыбались, сфотографировались, пожелали хорошего вечера и уехали. А еще интересовались техническими нюансами", - говорит автомобилист.

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Правительство утвердило порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья для переселенцев и участников боевых действий на Донбассе. Изменениями к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусмотрено новую бюджетную программу "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил на приобретение жилья", с объемом финансирования 200 млн грн.

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