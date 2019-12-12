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пятница, 13 декабря 2019 00:15

Назвали вакансии для переселенцев при которых дают жилье

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Назвали вакансии для переселенцев при которых дают жилье
Переселенцы могут получить работу с жильем. Фото: blackseatv.com

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало новую рубрику, где будет публиковаться актуальная информация о вакансиях всех областных центров занятости с предоставлением жилья.

Перечень вакансий будет регулярно обновляться, сообщают в пресс-службе ведомства.

С перечнями таких вакансий по областям и городу Киеву по состоянию на 1 декабря можно ознакомиться по ссылке.

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Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины.

В Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПО АТО. За счет распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 человек.

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