Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

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Более 1 млрд зрителей в 74 странах смотрели свадьбу принца Чарльза и Дианы 29 июля 1981-го.

В соборе Святого Павла собрались 2650 гостей. Чарльзу было 32, Диане - 20. Через год у них родился Уильям, еще через два - Гарри.

В 1992-м пара объявила, что расходится. Но Диана продолжала выполнять королевские обязанности. Официально не разводились. В 1996-м королева Елизавета попросила не затягивать с разводом. Тогда достигли всех договоренностей. Диане оставили титул принцессы, позволили оставить себе жилье в Кенсингтонском дворце и выплатили финансовую компенсацию. В ответ Диана отказалась претендовать на трон и от титула "Ее Королевское Высочество".

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В следующем году популярность принцессы Дианы росла. Она встречалась с миллионером Доди Файедом. Пара погибла в аварии во Франции 31 августа 1997-го. Нетрезвый водитель пытался скрыться от папарацци, которые повсюду преследовали их.

9 апреля 2005-го принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз во время приватной церемонии. Они были любовниками давно. Биографы говорят, что Чарльз любил ее еще до брака с Дианой. Но Камилла была разведенной, поэтому жениться ему не разрешили. На их венчание пришли 750 гостей.

Судмедэксперт Ричард Шеперд выпустил книгу, посвященную гибели принцессы Дианы. Книга называется "Неестественные причины. Записки судмедэксперта".