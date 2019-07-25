Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами

Фото: Предоставлено Лилией Горчаковой

Даже через 5 лет семьи переселенцев имеют психологические травмы из-за войны на востоке Украины. Также все воины АТО сталкиваются с различными психологическими расстройствами после возвращения к мирной жизни.

Как может проявиться психологическая травма в обыденности и почему стоит обращаться к специалисту за помощью рассказывает психолог Лилия Горчакова. Она в 2014 году с 9-летней дочерью переехали в Киев из Краматорска Донецкой области. По собственному опыту знает, как не просто начать новую жизнь в чужом городе.

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"После переезда начала активно заниматься психологической практикой. Мы попали под обстрел, и дочь перестала разговаривать. В Киеве нам помогали психологи-волонтеры. Благодаря постоянной работе над собой удалось наладить жизнь, - делится с Gazeta.ua Лилия, - Без специалиста решить психологические проблемы невозможно. Я пробовала. Несмотря на психологическое образование, обратилась за помощью к другому специалисту. У нас мозг работает в режиме защиты. Именно тот древний рептильный мозг отвечает за выживание и находит постоянно оправдание наши м состояниям".

Как проявляется психологическая травма

Такие травмы по-разному влияют на человека. Может быть нарушение сна, панические атаки в общественных местах, реакции на салюты или резкие звуки. Даже тело человека может отражать психологическую травму.

Без специалиста решить психологические проблемы невозможно

"Когда человек пережил определенный страх, в теле может появиться блок и зажим. На лице появляются мимические морщины страха, - рассказывает Лилия, - Параллельно с работой с психологом, надо заниматься йогой, пройти курс массажа или хотя бы делать зарядку утром. Есть массажисты-реаблитологы, которые могут за один сеанс снять блоки в теле. Рекомендую также прогулки на природе. Можно просто обнять дерево и поделиться мыслями".

Автор: Предоставлено Лилией Горчаковой Ни один специалист не может точно сказать, сколько времени понадобится для решения психологических проблем у человека

Лилия рассказывает, что не обязательно травма появляется от участия в боевых действиях. Даже потеря и отсутствие собственного жилья у переселенцев перерастают в травмы.

"У людей надламывается стержень в середине, они теряют уверенность в собственных силах, потому что уже нет их крепости-дома. Люди могут жить только сегодняшним днем, без планов и мечтаний, - отмечает Лилия, - Многие также живут с чувством обиды на государство, публичного человека, знакомых или еще кого-то. И это чувство тоже не дает двигаться вперед. Люди живут прошлым, когда все было хорошо".

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Женщина рассказывает, что у нее есть несколько клиентов из Донецка, которых консультирует через интернет и по телефону.

"Там все очень грустно. Потребности на уровне выживания и безопасности, несмотря на то, что люди имеют свои дома, - отмечает Лилия, - Недавно звонила клиентка, которая не могла спать, потому что слышит выстрелы. На эту ситуацию, к сожалению, никто из нас не может повлиять и психолог может только поддержать".

Признание - первый шаг к исцелению

Психологи отмечают, что человек должен сам признать, что имеет определенные проблемы и иметь желание их решать.

"За нас никто не будет дышать. Можно подсоединить вентиляцию легких, но это будет искусственный процесс для выживания, а не жизнь. Психологи смогут помочь только, если человек сам захочет изменить что-то и выйти из роли жертвы и улучшить качество жизни, - делится Лилия, - Были две клиентки, которые занимались самой древней профессией. Пол года у них ушло только на то, чтобы уйти из профессии. Было очень трудно. Надо было перевернуть мировоззрение и понять, что можно зарабатывать деньги иначе. Сейчас одна имеет семью и воспитывает ребенка. Другая - уехала учиться за границу".

Автор: Из открытых источников Самому решить психологические проблемы невозможно, нужна помощь специалиста

Также психолог советует переключать внимание с того, что было на настоящее. Например, что есть крыша над головой. Даже если и арендованная.

Травму нельзя "вылечить". Можно только научиться с ней жить и найти что-то позитивное

"Только когда человек находится в позитиве, он может почувствовать поток поддержки и радости, - рассказывает Лилия, - Есть девушка атошница, которая уже 2 года борется со своими фобиями. Она ночью просыпается от страха. До занятиям с психологом она засыпала только с лекарствами. Это огромный труд ее и специалистов. Но без положительного настроя этого результата не было бы, девушка дальше бы страдала нарушением сна и паническими атаками".

Как найти "своего" психолога и какие есть варианты терапий

Для переселенцев и воинов АТО общественные организации проводят встречи с психологами, консультации и терапии. Также есть бесплатные государственные центры социальной психологической помощи. Можно искать помощь и у частных специалистов. В столице стоимость одной консультации стоит около 800 грн. У психологов есть благотворительные встречи, могут делать скидки для малообеспеченных людей.

Когда человек пережил определенный страх, в теле может появиться блок и зажим. На лице появляются мимические морщины страха

"Выбирать психолога стоит из внутренних состояний и на сколько человек вызывает доверие, симпатию. Это можно понять и за несколько секунд, а может стоит прийти на консультацию, - рассказывает Лилия, - Ни один хороший психолог не может определить сколько времени надо на решение психологических проблем. Здесь все очень индивидуально. Зависит от того, насколько человек готов работать. Но у нас еще культура недостаточно популяризирует профессию психолога. Люди боятся идти к специалисту потому, якобы с ними что-то не то, что они больны. Но все мы травмированы. У каждого есть обиды на родителей, учителей, родных. И это нормально".

Автор: Из открытых источников Психологи собирают для терапии мини-группы по 5-10 человек, имеющих травматический опыт

Психологи также набирают мини-группы по 5-10 человек, которые пережили травматический опыт. Там уже стоимость зависит от количества дней и часов. Сумма может быть от 1000 грн. Часто в таких группах кто-то рассказывает о своем случае и один-два человека видят в ней свои истории. Можно уже перенять опыт других. Но не все готовы обсуждать свою ситуацию с другими, могут просто не доверять. Также люди очень зависимы от мнения других и боятся осуждения.

"К сожалению, нельзя говорить, что травму можно вылечить. С ней можно научиться жить и увидеть, что положительного можно получить. Недавно были салюты и я проснулась от страха, что начались обстрелы. И это я, человек, который работает над собой," - делится Лилия.

По данным Министерства социальной политики Украины, на июль 2019 года зарегистрировано 1 391 034 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Это приблизительная цифра тех, кто получил психологическую травму от войны и требует психологическую помощь. К этой цифре следует добавить тех, кто остался на оккупированной территории и участников АТО.