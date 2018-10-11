— Суммарно из-за пожаров на складах Украина уже потеряла около половины всего запаса стратегического вооружения, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. — Больше всего возмущает то, что Ичня — это не первый случай. Такая же ситуация была со складами в Балаклее и Калиновке.

Как пожар на складе боеприпасов в Ичне повлияет на нашу обороноспособность? Что потеряно?

— Нужно проводить комплексный аудит с открытием каждого ящика. Считать, что взорвалось, что осталось. Что очень нужно военным. На этих складах хранились также боеприпасы, которые уже были списаны и подлежали утилизации. Они принадлежат не Министерству обороны, а фирме "ТАСКО". Она занимается утилизацией на месте хранения.

Кого наказали за предыдущие случаи в Минобороны, Генштабе?

— Относительно высокого руководства информации нет. Хотя может быть и уголовное, и административное осуществление — за нанесение государству больших убытков. Известно, что посадили часового, который был на посту во время взрывов в городе Сватово. Однако все прекрасно понимают, что на него просто повесили чужие грехи. Не он отвечал за надлежащее хранение боеприпасов. Также за пожары в Калиновке один майор заплатил штраф.

В армии, как в государстве, действует круговая порука. Поэтому не наказан ни один руководитель.

Говорят, начальник Генштаба Виктор Муженко должен подать в отставку, потому что ведомство не предотвращает инциденты на складах.

— Отправить Муженко в отставку — мало. Нужно привлечь его к ответственности. В любой цивилизованной стране в случае чрезвычайной ситуации такого характера всегда спрашивают с руководителя. Он показал себя как профнепригодный начальник Генштаба. Государство из-за его халатности понесло серьезные убытки. За исключением Сватово, где на время взрывов длились боевые действия, это уже третий склад и четвертый пожар. Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сказал, что таким образом потеряли вооружения на миллиард долларов.

500 миллионов гривен выделили в этом году на арсеналы хранения боеприпасов. Эффективно ли используют эти деньги?

— Нужно проверять, сколько средств освоили и на что конкретно. Есть четкая инструкция по сохранению боеприпасов на складах. Ее выполнение не требует миллионных затрат. Базу можно возобновить силами инженерно-саперного батальона. Привести в норму пожарные водоемы и противопожарные полосы. Построить нормальные вышки и дороги. Сформировать подразделения из караульных собак. Поставить зенитные пулеметы и сигнальные мины. Это прописано в уставе.

Кроме недостаточного финансирования, какие ключевые причины того, что не удается предотвратить подобные случаи?

— Во-первых — безнаказанность, которая порождает халатность. Руководитель базы в Балаклее Сергей Кравченко восстановился на должности. Еще и требует через суд возмещения за время, когда не работал. Во-вторых — коррупционная составляющая. Не исключаю, что пожар организовали, чтобы скрыть недостачу на складе.