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пятница, 16 апреля 2021 09:35

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
8

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Вечером 16 апреля 2014 года сепаратисты штурмовали военную базу № 3057 в Мариуполе. Требовали отдать оружие. В результате погибли 2 человека, 13 травмировались.

В Мариуполе террористы пытались штурмом взять военную часть
Фото: 0629.com.ua
В Мариуполе террористы пытались штурмом взять военную часть
В Мариуполе террористы пытались штурмом взять военную часть
В Мариуполе террористы пытались штурмом взять военную часть
В Мариуполе террористы пытались штурмом взять военную часть

Столкновение между боевиками и военнослужащими началось в 20:00 с митинга группы женщин. Таким образом они отвлекали внимание военных. А за полчаса начался сам штурм. Митингующие бросали коктейли Молотова, пытались срывать ворота. После неудач штурмовики проникли в здание контрольно-пропускного пункта, однако не сумели выбить последнюю дверь. Тогда вернулись и сняли с петель обе створки дверей. Но здесь стояли 2 грузовика вплотную - причем так, что ворваться было невозможно. Понимая, что успеха это не приносит стали по рации требовать подкрепления.

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Уже через 20 минут на место подъехали микроавтобусы. Из них высадились около 200 вооруженных людей в форме и балаклавах. Мужчины начали обстреливать часть, досталось домам, расположенным рядом. В том числе несколько пуль попали в многоэтажку на проспекте Нахимова, 174. Пострадали 2 квартиры. В одной пуля пробила дверь, в другой - на 5 этаже - окно и, вероятно, газовую колонку. Жители дома стали выбегать на улицу, опасаясь утечки газа.

В районе воинской части были обесточены все дома. Движение транспорта перекрыто.

В 22:00 служащие начали стрелять в ответ. На месте дежурили 4 автомобиля скорой помощи. Они оказывали неотложную помощь пострадавшим, тяжелых раненых доставляли в больницы.

"Все пострадавшие - люди, которые шли на штурм. Ранения легкие: ноги, руки. Украинские военные стреляли не прицельно. Не верьте, если услышите, что они стреляли на поражение. Среди руководителей штурма были русские. Тот, который кричал в рупор выходить и сдавать оружие, - с выраженным московским акцентом. Мне он сказал, что сам из Донецка. Наши же ребята - герои. Возможно, это единственная воинская часть на востоке Украины, которая дала достойный отпор нападающим. Если бы так действовали украинские военные в Крыму", - рассказывал журналистам о тех событиях очевидец, бывший военный Олег.

Личный состав части держал оборону до полуночи. Точку в штурме поставили все подразделения Мариупольской милиции. Зашли с тыла и начали зачистку территории. Свою работу выполнили 2 истребителя МиГ-29. Они прошли на малой высоте и ревом двигателей заставили террористов бежать. Отступая, ранили 2 случайных прохожих, сожгли микроавтобус и подожгли одно из зданий рядом с военной частью.

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Также результатом вооруженной провокации стали 2 убитых - Александр Авербах, 1971 г. р. и Андрей Гужва, 1974 г. р. Оба безработные. Кроме того, было 13 раненых и 77 задержанных. Из них 90% неоднократно привлекались к административной ответственности, а 15 человек - к уголовной. Однако всех на следующий день отпустили, поскольку поголовно указали, что проходили мимо и стали "невольными свидетелями" массовых беспорядков.

Примечательно, что при попытке штурма в толпе были журналисты российских телеканалов. Позже они осветили это событие в таком ракурсе: матери из Мариуполя пришли забрать своих детей, срок службы которых истек. Украинские военные не пошли на переговоры и без повода начали стрелять по мирным митингующим, в результате множество людей погибли и получили ранения.

Российское наступление может произойти, но эффективным не будет. Русские продвинутся только туда, где нет противников РФ. Путин не выдержит войны с Украиной. ВСУ и партизаны уничтожат его армию. Панику и рефлексию в обществе допустили прежде всего чиновники, рассказывает в интервью Gazeta.ua политолог Лариса Волошина.

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Дата
16
апреля

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

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