"Это будет последний гвоздь для России" - Кравчук жостко ответил на угрозы Кремля

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук жестко ответил на угрозы Кремля. И подчеркнул, что Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы. Фото: facebook.com/Леонід Кравчук

Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы, несмотря на угрозы России.

Что касается работы в ТКГ - то Украина всегда была в активной наступательной позиции. Россия всегда делала все для того, чтобы остановить или заблокировать наши возможности. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Шоу №1".

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"Я сегодня открыто сказал господину Грызлову (главе российской делегации в ТКГ - Gazeta.ua), что вижу, что Россия все блокирует, и в последнее время прямо и непосредственно угрожает Украине. И не просто на уровне Соловьева или Киселева, а на уровне официальной власти. Но, говорю, вы можете угрожать, писать что хотите, а мы будем защищать национальные интересы Украины. Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, это будет последний гвоздь для России", - отметил Кравчук.

Добавил, что в переговорах ТКГ "мы предлагаем, мы выходим за формальные пределы, готовы к конструктивному сотрудничеству".

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на словах подтвердили приверженность режима прекращения огня, но соответствующее письменное заявление не приняли. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые имели замысел показать ее в выгодном для нее свете.