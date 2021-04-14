Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог

Российское наступление может произойти, но эффективным не будет. Русские продвинутся только туда, где нет противников РФ. Путин не выдержит войны с Украиной. ВСУ и партизаны уничтожат его армию.

Панику и рефлексию в обществе допустили прежде всего чиновники, рассказывает в интервью Gazeta.ua политолог Лариса Волошина.

Автор: Крым Инфо Лариса Волошина - крымский журналист, политолог, ведущая телеканала UA: Крым.

Российская информационная атака получилась удачной. Разговоры о наступлении и его вероятности не утихают. Перемещения российских войск и техники происходят в течение 7-ми лет войны, но ажиотаж и паника начались именно сейчас. Что изменилось? Какие реальные шансы полномасштабного вторжения?

Я согласна, что перемещения военной техники происходили все эти семь лет. Но группировки, накопленные на границах Украины и РФ насчитывает 20 бригад. Это примерно 280 тысяч военных, что, по своему количеству, равно нашей армии. Беспокойство вызвано разворачиванием полевых госпиталей и военной техники. Эти действия могут свидетельствовать о подготовке к наступлению. Однако будет ли оно - неизвестно. Но украинское военное руководство должно выходить из ситуации, когда наступление может произойти и готовиться к нему. Украина должна быть готова ко всему, потому что мы не знаем о том, что происходит в голове Владимира Путина. Его действия иррациональны. Его последние поступки - оккупация Крыма и война, которую он развязал на Донбассе нелогичны. Но что есть, то есть и куда Российская Федерация пойдет дальше - это вопрос. В Сирии Путин использовал химическое оружие и на заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки прямо об этом заявили. Однако для России ничего не изменилось и она до сих пор является членом ООН. Эта безнаказанность привела к тому, что россияне творят все, что им заблагорассудится, но не несут за это ответственности. Россияне хотят увеличить количество эмиграции, лоббизма идей о договоренности и капитуляции. 28 батальонов - огромное количество людей. Это преимущественно офицеры. Они живут кто в Рязани, а кто в Воркуте. Переброска означает, что эти люди должны быть где-то расквартированы на несколько месяцев, год. Они нуждаются в обеспечении, размещении, а это огромные деньги. Для просто "попугать" - дороговато, поэтому отбрасывать, игнорировать и просто не обращать внимание на их перемещения - опасно. Тем более мы знаем, что россияне все эти годы строят базы у наших границ. Зная об этом мы обязаны тоже готовиться. Не истерить, конечно, но и не забывать, что РФ - это опасно и коварный враг. Однако определенная истерика есть и она, на мой взгляд, сосредоточена на том, чтобы напугать украинский. Россияне хотят увеличить количество эмиграции, лоббизма идей о договоренности и капитуляции. Этот лоббизм усиливают вброс о том, что русского наступления Украина не выдержит, но это ложь. У нас есть адекватное количество сил, тероборона, резервисты. Осознавая этот факт можно сказать, что нападение на Украину для РФ не будет прогулкой. Так, в случае наступления будет бой, будут разрушения инфраструктуры, но нападавшие потеряют много всего. Такой вариант возможен и для РФ он будет очень болезненный. Владимир Путин проиграет, если решится. Он дойдет только туда, куда его допустит пророссийские местные власти и инертно настроенное общество. Но в города где живут люди активные, которые не хотят жить под сапогом оккупанта, он не пройдет. Это будет дорого для него. Россия не имеет таких средств, чтобы вести войну против регулярной армии, искать партизан и диверсантов из рядов местного населения. Она этого не выдержит. В таком случае для агрессора станет логичным подождать лучших времен. А Путин это делает постоянно - на Крым он напал удачно, но на Харьков запала не хватило.

Автор: ТСН 14 апреля 2014-го в Запорожье местные жители прогнали пророссийских диверсантов и остановили "русский мир" в своем городе

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Интересно то, что наши журналисты бессознательно продолжают эту пропаганду. Как так случилось, что украинские СМИ это допустили?

Здесь все просто - пропаганда строится на правде. Реальным фактом является накопление российских войск на нашей границе. В ситуации, о которой мы говорим, пропагандой является отрицание угрозы. Второй тезис, который вбрасывают - "ВСУ не выдержит российского нападения". Идиотизм и вранье, потому что выдержит. Нелояльные к оккупанту территории трудно удержать, как пример - Харьков и Днепр в 2014-м. Семь лет назад небольшое количество проукраинских активных людей остановило российских диверсантов. Это показало, что РФ не может себе позволить больше. Так что распространение тезиса о слабости ВСУ является ложью. Особенно осознавая что нам будут помогать наши Западные партнеры. И в случае российского наступления мы получим еще больше оружия. Более того, она будет леаты в руках опытных солдат. К тому не надо забывать, что против РФ и ее боевиков воевали жители абсолютно пророссийских регионов. Тем более сейчас мы не голые-босые. Третий тезис, которуый проталкивают - "Украина должна договориться с Россией". Но собственный опыт показывает нам, что все площадки, на которых мы пытаемся договариваться не работают. Все срывается и Минский формат тому доказательство. Мы видим, как годами россияне перетолковывают все тезисы, как срывают условия. А вот там, где мы готовы бороться, где Украина стоит на своей позиции - РФ отступает. Как, например с военными моряками - Россия выполнила все условия но не тяфкала. Нам вернули и военнопленных, и корабли. Тоже самое касается и решения Стокгольмского арбитража по газу - мы получили отсуженные деньги. А нам пытаются навязать мнение, что сопротивляться ей опасно. Нет, вот как раз воевать, сопротивляться и стоять на своей позиции значительно безопаснее, чем договариваться. Там, где мы даем отпор - Россия уходит.

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То есть угроза вторжения есть, ВСУ могут дать отпор, а с Россией можно и нужно воевать. Это три месседжа, о которых СМИ должны напоминать обществу?

Нет, это три тезиса, которые обязаны продвигать наши чиновники. А у нас есть такая неопределенность - сначала Генштаб говорит, что угрозы нет, а потом что есть. Они забыли, что мы обращаемся к власти не для того, чтобы они что-то анализировали. Чиновники должны объяснять алгоритм действий в тех или иных обстоятельствах и вселять в людей ощущение безопасности и контролируемости процессов. Это называется пограничный дискурс. Благодаря ему в период кризиса общество понимает что случилось. Во время военного кризиса благодаря ему люди понимают, что есть враги, а есть наши. Без него в кризисные моменты растет уровень паники и ненависти к самим себе. Но задача государства этого не допустить, спокойным тоном продемонстрировать, что есть враги, а государство и армия, спецслужбы делают все возможное, чтобы обезопасить граждан. А наши чиновники и властные мужи на полном серьезе рассказывают, что должен Петр Порошенко, марсиане, кто-то еще. Это все нагнетает дополнительную истерику, панику. Люди понимают, что контроля за ситуацией нет. Россия не имеет таких средств, чтобы вести войну против регулярной армии, искать партизан и диверсантов из рядов местного населения. Чтобы далеко не ходить я просто напомню как выглядели советские сводки с линии фронта во время Второй мировой войны. Советское информбюро тогда писало: враг пошел в наступление, красная армия пошла в контрнаступление ситуация стабильная. Это так должно звучать - военные и государство спокойным тоном объясняют людям, что все знают, все контролируют и все видят. А наши чиновники, гранд-военные ведут себя так, будто они эксперты и сыплют своими мыслями по любому поводу. Но собой они символизируют государство и должны демонстрировать не собственное отношение к проблеме и ее решению, а позицию государства Украина, которая вполне способна разобраться с проблемой. Не преуменьшать угрозу, но и не доводить общество до состояния паники и истерики.

Автор: Newsyou.info Чиновники обязаны объяснять алгоритм действий в тех или иных обстоятельствах и вселять в людей ощущение безопасности и контролируемости процессов.

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Один из тезисов, которые звучат - русские нас прочитали и поняли от чего мы впадаем в отчаяние и по какой причине начинаем злиться. Пророссийские СМИ начали "топить" Владимира Зеленского, критиковать каждое его слово и действие. Сосредоточивать внимание на потерях на фронте. Может ли это означать, что Путин таким образом пытается искусственно вызвать ненависть к президенту, которая приведет к революции?

Нет, рейтинг нашего президента он сам уничтожает. Зеленский полностью сорвал систему власти, уничтожил парламентаризм, толерантно относится к монополизации и вестернизации украинской судебной ветви власти. То, что провели в рамках судебной реформы - а именно реформу высшей квалификационной комиссии судей уничтожили. У нас страной руководит кто, канцелярист - это очень странно. На сегодняшний момент нашими военными моряками согласно одному закону руководит главнокомандующий, а по другому - министр обороны и Генштаб. То есть в принципе даже в армии и в армейских структурах у нас существует ряд нестыковок, предусматривающий двоевластие. Это какое-то безумие, которое и уничтожает уровень доверия к президенту. В Мариуполе, который был оккупирован, обстрелян русскими и освобожден от них, с причалов выгоняют пограничников. Им говорят, что они должны пойти. Нам что не нужны военные пограничники, моряки, которые прикрывают море? Рядом оккупированый Крым и Россия. Это все - безумие и хаос посеянный Владимиром Зеленским. И еще хуже, что он объяснил свою стратегию: ты приходишь, если ты хороший человек - делай что хочешь. Мы видели назначения и должностные обязанности этих людей. А теперь у нас ВМС руководит одновременно два органа власти, а значит творится беспорядок. Поэтому Владимир Зеленский сам уничтожает свою легитимность и вполне удачно. А по поводу революций - они собираются, когда есть реальная угроза государственности улица станновится элементом последней попытки общества заставить государство идти на диалог. Игнорирование государством ведения диалога с украинским народом приводит к тому, что люди выходят на улицы. И будут выходить, потому что если мы сядем терпеть и молчать, то превратимся в Россию. Я напомню, что Путин и его авторитаризм появился, когда на территории Российской Федерации взрывали дома. И эта угроза терроризма, заставившая общество молчать как раз и привела к тому, что в РФ установился этот отвратительный режим. Поэтому я бы не обвиняла людей, выходящих на улицы. Массовый протест невозможно сымитировать и вызвать искусственно. Если люди массово выходят на улицы, то это означает, что у государства есть проблема. А сымитированые, небольшие акции не имеют массовой поддержки. Мы видели михо-майданы и что? Они постояли и разошлись, половина сидит в Слуге Народа.

Автор: https://kherson.net.ua/ На седьмую годовщину оккупации Крыма херсонские активисты "повесили" Путина

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Но все равно что нам делать? Как уберечь общество этой паники и депрессии?

Вам будет смешно, но это не "гениальные технологи" России прочитали нас. То, что мы видим - традиционная информационная война. В начале Первой мировой войны панические сообщения предшествовали наступлениям и приводили к миграции, что мешало армии действовать. Но в нашем случае куча народу рванет к границам Европы.

И таким образом ЕС получит дополнительную причину прервать свои отношения с РФ?

Возможно, но есть определенные элементы, когда на реальную ситуацию невозможно повлиять. Путин пойдет в наступление через российские границы, либо нет и на это не влияют наши панические атаки. Наш президент решит капитулировать, или сражаться с врагом, напавшем на государство. И на это мы тоже не влияем, потому что это решение в его голове. Однако не стоит навязывать людям мнение, что протесты нужны Путину. Ему они не нужны. Если будет подписана капитуляция люди выйдут, потому что выбор будет не велик - или позор, либо бой. И варианта"остаться дома" не будет, как и в 2013 -м году, когда была сорвана ассоциация с ЕС. Там, где мы даем отпор, Россия уходит. Сейчас люди выходят на акции из-за неудовлетворенности работы судов. Как в деле Шеремета, где трое невинных людей под обвинением. Мы так же видим, как наши суды выпускают виновных из ближайшего окружения Зеленского. Это неслыханно, что прокуратура на все заявления продолжает заказывать экспертизу действующего президента США Джозефа Бадейна по требованию экс-регионала Андрея Деркача (Экс-регионал весной 2020 опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Gazeta.ua) и по его представлению. Однако когда адвокаты Петра Порошенко подали заявление против Деркача, потому что он является российским шпионом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ответила, что не видит оснований начинать уголовное дело. То есть США видит, а Венедиктова нет. И как результат - люди вышли на улицы. Наша опасность не Путин, а чиновники, которые не знают своего места в историческом процессе.

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