Боевики 6 раз нарушили тишину на Донбассе

Российские наемники палят по украинским позициям. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

У Майорская враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник совершил обстрел с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя зафиксировали пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Его сбили средствами РЭБ БПЛА.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек". Именно этим снарядом оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей в Донбассе.