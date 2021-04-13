"Похмелье будет болезненным" - пьяные оккупанты подорвались на собственных минах

Российские оккупанты подорвались на собственном минном поле. Фото: autogear.ru

На Донбассе двое пьяных наемников из состава российско-оккупационных войск подорвались на собственном минном поле. Они потеряли конечности.

Инцидент произошел 12 апреля, пишет оперативно-тактическая группа "Північ" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе - обострение: оккупанты бьют по всем направлениям фронта. Несем потери

Оккупанты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли на поле, которое сами же и заминировали. Оттуда их госпитализировали в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево, который находится на временно оккупированной территории.

"Как стало известно из предыдущего лекарственного анамнеза,"героические" алкопутешествия стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным, - доказанный факт! Что закопал, на том и подорвался. Карма - она такая", - подчеркнули украинские военные.

Части и подразделения оперативно-тактической группы угруповання "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня. Опубликовано ОТУ "Північ" Вторник, 13 апреля 2021 г.

С начала пройшлых суток на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины. Неподалеку Шумов враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.