Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Автор: unian.net Журналиста 45-летнего Олеся Бузины расстреляли возле собственного дома по ул. Дегтяревской, 58 в Киеве 16 апреля 2015. Убийцы ждали его в авто

16 апреля проходит 6 лет, как в Киеве расстреляли журналиста 45-летнего Олеся Бузину. Это произошло возле дома по ул. Дегтяревской, 58, когда как раз он вышел на пробежку. "Скорая" приехала минут через 10, но медики лишь констатировали смерть.

Среди мотивов убийства рассматривали украинофобские взгляды журналиста. Не исключали, что был убит российскими спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране.

18 июня 2015-го по подозрению в убийстве задержали киевлян Андрея Медведько и Дениса Полищука. В тот же день их арестовали.

Медведько - член ВО "Свобода". Полищук на выборах 2012-го баллотировался в народные депутаты от партии "Украинская национальная ассамблея", которая позже стала частью "Правого сектора". Оба - активисты Майдана и бойцы АТО. Досудебное следствие длилось 2 года. В ноябре 2017-го дело передали для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева. Суды продолжаются до сих пор.

Автор: facebook.com/svvr.c14 По подозрению в убийстве Бузины задержали киевлян Андрея Медведько и Дениса Полищука. Они ветераны АТО

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В 2018 году председатель, судья Шевченковского районного суда Евгений Сидоров, делал попытки взять самоотвод, ссылаясь на давление на него. 6 мая 2019-го коллегия Шевченковского суда удовлетворила самоотвод, что означало "обнуления" дела.

"Третий состав судей уже изменился. Я уже не знаю, к кому еще обращаться, кому об этом говорить. Защита подозреваемых затягивает дело", - рассказала мать убитого Валентина Бузина, передает "Страна".

Добавляет, что единственное, о чего она просит сегодня у Бога, - чтобы убийц ее сына заслуженно наказали.

Кроме матери, у Олеся Бузины остались жена Наталья и дочь Мария. Сейчас ей 26 лет.

Журналист был известен украинофобскими заявлениями. Придерживался идеи "русского мира" и поддерживал федерализацию и двуязычие Украины. Последним местом работы была газета "Сегодня", где он был шеф-редактором. Уволился в марте, был не согласен с редакционной политикой. 12 лет работал в газете "Киевские Ведомости" специальным корреспондентом, был политическим обозревателем газеты "2000". Написал 7 книг, в частности "Вурдалак Тарас Шевченко", "Тайная история Украины-Руси", "Верните женщинам гаремы".