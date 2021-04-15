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четверг, 15 апреля 2021 09:51

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

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Автор: Газета 2000
  Олега Калашникова убили 5 выстрелами на пороге собственной квартиры
Олега Калашникова убили 5 выстрелами на пороге собственной квартиры

15 апреля - 6 лет со дня убийства в Киеве экс-нардепа Партии регионов 52-летнего Олега Калашникова. Киллер ждал его возле квартиры в доме на проспекте Правды, 31 в столичном микрорайоне Виноградарь. Убийство до сих пор не раскрыто.

В тот вечер Калашников вместе с женой Ольгой Соловьевой поднялся на лифте на 8-й этаж. Женщина только зашла в квартиру, как в мужчину начали стрелять. Накануне убийства ему угрожали физической расправой за политические взгляды.

"Выстрелов было 5. Киллер стоял со стороны лестничной клетки. Сначала попал в левый висок. Стрелял из оружия калибра 7,62 мм. Жену не преследовали. Правоохранителей вызвала соседка. В последнее время Калашникову угрожали, приходили смс", - рассказывал тогда родственник погибшего регионала.

Автор: Апостроф
  Киллер ждал Олега Калашникова на лестнице. Убийство до сих пор не раскрыто
Киллер ждал Олега Калашникова на лестнице. Убийство до сих пор не раскрыто

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Следствие рассматривало сразу несколько версий. Среди них - политическая деятельность, говорил тогда еще советник главы МВД Антон Геращенко.

"Среди версий - политическая деятельность Калашникова, в том числе связанная с участием в организации, финансировании и модерации так называемого "титушечного" антимайдана в Мариинском парке. Его бизнес-интересы, в том числе вопрос займов и долгов. Личностные отношения. Убийство с целью ограбления и другие. Покойный очень много знал о том, кто и как финансировался антимайдан, который стоил Януковичу и его камарилье несколько миллионов гривен в день", - сказал Геращенко.

Автор: unian.ua
  Всю ночь после убийства милиционеры опрашивали жителей дома, где убили Олега Калашникова. Только на утро позволили отмыть кровь на этаже
Всю ночь после убийства милиционеры опрашивали жителей дома, где убили Олега Калашникова. Только на утро позволили отмыть кровь на этаже

Олег Калашников стал народным депутатом от Партии регионов в 2005 году. В июле 2006-го нардеп был участником инцидента в палаточном городке возле Верховной Рады между членами Партии регионов и тележурналистами СТБ, после которого оператор попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело, однако правоохранители не нашли доказательств нападения депутата-регионала на журналистов. Коллеги-депутаты, со своей стороны, создали временную следственную комиссию, которая пришла к выводу: поведение Калашникова неприличное и заслуживает осуждения. Поэтому в избирательный список на досрочных парламентских выборах 2007 года Калашникова не включили. Еще раз баллотировался в Верховную Раду в 2012 году, но проиграл.

В Генпрокуратуре и СБУ проверяли Олега Калашникова на причастность к сепаратизму и организации "титушек" во время Евромайдана. Проверялась информация о том, что он руководил антимайданом в Мариинском парке.

Олег Калашников родился на Ровенщине. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Служил в разведке. В 1997-м ушел в отставку. Имел звание полковника. С 1997 года - председатель Всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины".

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Дата
15
апреля

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

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