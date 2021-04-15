Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Автор: Газета 2000 Олега Калашникова убили 5 выстрелами на пороге собственной квартиры

15 апреля - 6 лет со дня убийства в Киеве экс-нардепа Партии регионов 52-летнего Олега Калашникова. Киллер ждал его возле квартиры в доме на проспекте Правды, 31 в столичном микрорайоне Виноградарь. Убийство до сих пор не раскрыто.

В тот вечер Калашников вместе с женой Ольгой Соловьевой поднялся на лифте на 8-й этаж. Женщина только зашла в квартиру, как в мужчину начали стрелять. Накануне убийства ему угрожали физической расправой за политические взгляды.

"Выстрелов было 5. Киллер стоял со стороны лестничной клетки. Сначала попал в левый висок. Стрелял из оружия калибра 7,62 мм. Жену не преследовали. Правоохранителей вызвала соседка. В последнее время Калашникову угрожали, приходили смс", - рассказывал тогда родственник погибшего регионала.

Автор: Апостроф Киллер ждал Олега Калашникова на лестнице. Убийство до сих пор не раскрыто

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Следствие рассматривало сразу несколько версий. Среди них - политическая деятельность, говорил тогда еще советник главы МВД Антон Геращенко.

"Среди версий - политическая деятельность Калашникова, в том числе связанная с участием в организации, финансировании и модерации так называемого "титушечного" антимайдана в Мариинском парке. Его бизнес-интересы, в том числе вопрос займов и долгов. Личностные отношения. Убийство с целью ограбления и другие. Покойный очень много знал о том, кто и как финансировался антимайдан, который стоил Януковичу и его камарилье несколько миллионов гривен в день", - сказал Геращенко.

Автор: unian.ua Всю ночь после убийства милиционеры опрашивали жителей дома, где убили Олега Калашникова. Только на утро позволили отмыть кровь на этаже

Олег Калашников стал народным депутатом от Партии регионов в 2005 году. В июле 2006-го нардеп был участником инцидента в палаточном городке возле Верховной Рады между членами Партии регионов и тележурналистами СТБ, после которого оператор попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело, однако правоохранители не нашли доказательств нападения депутата-регионала на журналистов. Коллеги-депутаты, со своей стороны, создали временную следственную комиссию, которая пришла к выводу: поведение Калашникова неприличное и заслуживает осуждения. Поэтому в избирательный список на досрочных парламентских выборах 2007 года Калашникова не включили. Еще раз баллотировался в Верховную Раду в 2012 году, но проиграл.

В Генпрокуратуре и СБУ проверяли Олега Калашникова на причастность к сепаратизму и организации "титушек" во время Евромайдана. Проверялась информация о том, что он руководил антимайданом в Мариинском парке.

Олег Калашников родился на Ровенщине. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Служил в разведке. В 1997-м ушел в отставку. Имел звание полковника. С 1997 года - председатель Всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины".