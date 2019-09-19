В селе Ленском Смелянского района Черкасской области 13-летнюю Каролину Петренко ударило током вечером 9 сентября. Девочка забралась на цистерну на железнодорожной станции "Цветково" и дотронулся до проводов. Хотела сфотографуваится на телефон для мамы, которая на заработках.

Каролину спасали три бригады врачей.

— Ребенок был в тяжелом состоянии, но оставался в сознании, — говорит 35-летняя Ирина Назарок из Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. — Получила сильное поражение током, шок.

Каролина Петренко родом из города Ватутино. Ее родители разведены. Когда мать поехала на заработки в Польшу, ребенка забрал отец Виталий Петренко к себе в Смелянский район.

— Я была на работе, когда мне сообщили. Все деньги, которые успела заработать, переслала на спасение ребенка, — говорит мать Каролины 34-летняя Виталина Петренко. — Дышит через трубочку, тело — сплошная рана. Ей сделали только первую операцию. Прошла удачно. Но за несколько дней исчерпали все финансовые ресурсы, которые имели.

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

— Организм сильный, борется, — говорит заведующий ожоговым отделением городской больницы 65-летний Владимир Цапенко. — Надо срезать все мертвое и закрыть пораженные участки свиной кожей. Это первый этап. Далее — сложная терапия. Тело обожжено на 70 процентов, 25 из них — глубокие раны. Каролина не помнит, что с ней произошло.