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Зеленые баклажаны не горчат и имеют тонкую кожицу

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- Баклажаны - моя слабость. Сею их сортов десять. Новинкой для меня стали зеленые "синенькие", больше похожи на кабачки. Зато вкус ни с чем не спутать, - рассказывает Светлана Дерманская, 46 лет, из города Пустомыты Львовской области. - Горечь в них почти не чувствуется, имеют тонкую кожицу.

Сорт Изумрудный F1 дает урожай на 105-й день после посадки. Светло-салатовые плоды весят 300-400 г. Мякоть белая без горького привкуса. С куста американского сорта Луизиана собирает 3 кг. Плоды похожи на цилиндр длиной 20 см и весом до 200 г. Созревают за 110-115 дней.

- Баклажаны Эпл грин имеют такое название из-за своей формы. Больше похожи на яблоки весом до 500 г. Созревают за 70 дней. Куст вырастает до 50 см. Мякоть белая, долго не темнеет, нежная. Сорт может расти даже в помещении на подоконнике.

Баклажаны сорта Зелененький F1 - салатового цвета. Имеют вытянутую форму. Плоды весом 250-300 г без горечи, длиной до 25 см. Высота куста не превышает 70 см. Созревает за 115 суток после посева семян.

- Кроме этих экзотов есть еще мини-баклажаны. Их называют Гороховые, потому что дают мелкие зеленые плоды. Они, в отличие от крупноплодных сортов, ценные по горечь. Используют в острых соусах.

Немного большие плоды вырастают у сорта Белое яйцо. Сначала бело-зеленого цвета и постепенно становятся желтыми. При полном созревании - фиолетовыми. Кожура этих баклажанов нежная, тоньше, чем у обычных сортов.

Заблаговременно покупает семена, потому что сеять на рассаду начинает в конце января или в начале февраля в теплице.

Кто планирует сразу на огород, сеять лучше на месяц позже. Смешивает полведра перепревшего компоста, по 1/3 ведра торфа и песка. Добавляет стакан древесной золы и 2 ст. л. суперфосфата. Дезинфицирует смесь слабым раствором марганцовки. Так не возникнет черной ножки.

- Семена баклажанов всходят медленно. Чтобы дело сдвинуть с места, замачиваю их на 3-4 часа в теплой воде. Без этой процедуры первые ростки на поверхности почвы появятся только через три недели.

Перекладывает на влажную ткань и оставляет до появления белых зачатков ростков. Тогда высаживает семена в почву.

- Зимой рассада не нарастет без досвечивания. Ставлю над ней лампы. При дефиците света растения начнут вытягиваться и слабеть. Чтобы были крепкие, также необходимо удобрение.

Уже в теплице, под каждое растение подсыпает по чайной ложке древесной золы.

Высаживает рассаду в огород в конце мая, когда подрастет до 20 см. Переросшие баклажаны долго принимаются.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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