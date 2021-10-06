Покупай "Санекс Septix" в октябре - получи подарки

Биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации "Санекс Septix" очищает выгребную яму круглый год. Перерабатывает отходы в жидкость без запаха. Восстанавливает работу дренажной системы и избавляет от необходимости вызывать ассенизатора. Использовать биопродукт нужно ежемесячно, даже осенью и зимой.

Биопродукт "Универсал" будет держать в чистоте трубы и перерабатывать жировой корж на поверхности септика.

- Он чистит по всей длине - от сливного колена, - говорит 50-летняя Ирина Самойленко из Тернополя. Имеет частный дом. - Достаточно вливать раствор биопрепарата на ночь и не пользоваться в то время мойкой на кухне. После первого вливания раствора "Универсала" исчез неприятный запах из отверстия.

Литровой бутылки концентрата "Универсал" хватит на полгода ежемесячной профилактической очистки для трубы длиной 5 м.

В октябре при покупке товаров на сумму от 500 грн - вы участвуете в розыгрыше подарков от "Bio Septix Санекс".

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