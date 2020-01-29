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понедельник, 03 февраля 2020 00:01

Семена закладывают в период растущей Луны
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Биодинамика - наука, которая исследует влияние Космоса на природу. Помогает выращивать овощи и фрукты, соблюдать севооборот, что обеспечивает сохранение плодородия почв.

Биодинамика против применения химикатов. Хозяевам следует использовать компост, зеленые удобрения, перегной, жидкие удобрения из растений. Такие препараты восстанавливают почву, увеличивают урожай, обеспечивают высокую питательность плодов, устойчивость растений к вредителям и болезням, улучшают качество плодов и способность к хранению.

По законам биодинамики, растения подчинены четырем стихиям: земля, вода, воздух-свет, тепло-огонь.

Посевной календарь составлен по правилам биодинамики. Применяя его, можно получить хороший урожай, эффективнее спланировать сезонные работы.

В период убывающей Луны животворные силы направлены от Солнца к земле. Тогда снижается надземная активность растения. Развиваются корни. В почве повышается жизнедеятельность микроорганизмов, они восстанавливают плодородие. В это время растения укореняются на новом месте, стимулируется образование плода. Убывающая Луна благоприятна для высадки рассады и луковиц, закладки компостов, культивации земли, заготовки древесины.

В период растущей Луны животворные силы направлены от Земли к Солнцу. В этот период пробуждаеются семена, повышается сокодвижение. Следует готовить почву к севу. Необходимо определить, к какому типу относится растение, которое планируете вырастить. Проверьте в таблице календаря, правильный ли день. Он благоприятен для посева, обрезки кустов и деревьев, прививки растений, кошения трав на зеленый корм, заготовки дров.

Как пользоваться таблицами. Все культуры делятся на группы - корень, лист, цветок, плод. Примеры такого разделения указаны в таблице.

Для корнеплодов - дни корня способствуют лучшему развитию подземной части у редиса, редьки, брюквы, сахарной и красной свеклы, сельдерея, моркови, картошки, лука и т.д. Эти дни обеспечивают наибольший урожай и лучшее хранение.

Для листовых растений - эти дни способствуют лучшему развитию листовой поверхности у всех видов капусты, кормовых растений, шпината, спаржи, петрушки, листовой зелени и салата. Дни листа подходят для посева и ухода за растениями и не подходят для уборки урожая. Для цветущих растений - дни цвета благоприятны для сева и ухода за всеми цветочными растениями, а также для прополки. Цветы, срезанные в эти дни, имеют сильный аромат, долго хранятся. Засушенные - не теряют полную гамму красок. Масличные растения и брокколи также лучше собирать в дни цвета.

Для плодовых растений - те, что выращивают на семена: кабачки, тыква, томаты, кукуруза, чечевица, горох, соя, фасоль, а также яровые и озимые злаки. Посеянные в эти дни масличные обеспечивают высокий урожай семян, а также выход масла.

Следует избегать работ в неблагоприятные дни.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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