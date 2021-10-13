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четверг, 14 октября 2021 05:31

Сушилка "Сич" берет минимум электроэнергии

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- В этом году собрала хороший урожай яблок. Погода постоянно меняется. Надо быстро их собрать, чтобы не пропали. А еще сын грибы привез. Не знала, что с этим делать, пока не увидела у соседки сушилку, - рассказывает 55-летняя Марина Чорний из села Бирки Яворовского района Львовской области.

Решила тоже купить инфракрасную сушилку "Сич". В этом устройстве продукты заготавливаются быстро. Можно сушить не только ягоды и кусочки фруктов, но и пастилу, овощные или фруктовые чипсы. Выходят полезные и вкусные лакомства. Благодаря инфракрасному излучению из продуктов удаляется влага, а полезные свойства сохраняются.

- Сушилка стала спасением для меня. Ведь компотов из всего не закрутишь. Пока собираю одни яблоки, другие - сушатся. А еще можно так заготавливать мясо и рыбу. И за свет плачу как раньше. Прибор берет минимум энергии.

При покупке нержавеющей сушилки "Сич" в подарок получите биопродукт "Санекс Septix". Бактерии, входящие в состав биосредств, очистят выгребную яму в любое время года, независимо от температуры на улице.

На сайте t-klio.dp.ua можно оформить заказ и получить консультацию по телефону 0 (67) 633 52 33.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
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