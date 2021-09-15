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четверг, 16 сентября 2021 05:45

Сушилка "Сич" сохранит щедрый урожай

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Самая большая проблема осени - как сохранить собранный урожай. Яблоки, груши, сливы, виноград требуют переработки. Щедрый урожай дали морковь, свекла, томат и тыква - и их надо куда-то девать. Как облегчить труд хозяйки и дать ей возможность отдохнуть и насладиться последними теплыми днями?

Варенье - это всегда избыточное количество сахара. Чтобы все заморозить, нужен большой размер морозильной камеры. А с помощью инфракрасной сушилки "Сич" можно быстро приготовить продукты для длительного хранения. Такие заготовки останутся качественным и полезным продуктом. Не нужно создавать для них особые условия хранения или выделять много места - лишенные влаги плоды в разы уменьшаются в размерах. Их можно добавлять в блюдо без какой-либо предварительной обработки. В сушильном шкафу "Сич" хорошо получаются смеси для компотов, суповые наборы из овощей, мяса, грибов или рыбы. Полезные сладости в виде пастилы, цукатов и фруктовых чипсов - витаминная помощь организму зимой.

Сушилка изготовлена ​​из пищевой нержавеющей стали, что позволяет сократить время сушки. Высушенные инфракрасным способом продукты достаточно 20 мин. размачивать в воде, чтобы они восстановили вкус и аромат.

Заготовленные продукты можно хранить почти год без специальной тары. В герметичной упаковке - не менее двух лет. За это время теряется 5% витаминов.

Сушилку можно заказать на сайте t-klio.dp.ua и по тел. 0 (96) 413 68 45. При заказе от 3 шт. скидка - 400 грн за единицу.

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