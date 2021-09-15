Крыжовник надо постоянно прореживать

- Сыну врач назначил есть крыжовник и пить из него компоты, - рассказывает 50-летняя Анна Бурбела из села Волошиново Самборского района Львовской области. - У него проблемы с почками, а крыжовник их хорошо чистит, так мочегонное.

Женщина заказала в интернете саженцы. Принесли свои плоды в следующем году.

- Осенью под каждый куст вношу органические удобрения раз в два-три года. Также подкармливаю аммиачной селитрой. Крыжовник любит рассыпчатую, рыхлую почву, без сорняков. Требует регулярного прореживания веток, потому что загущение влияет на качество и размер ягод.

Владелец садового питомника из города Бахмут Донецкой области 44-летний Андрей Титов выращивает различные виды саженцев крыжовника.

- У меня посадочный материал заказывают со всей Украины, - говорит Титов. - Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берилл скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и наклонившиеся. Ягоды почти 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт зимостойкий, выносливый к мучнистой росе и весенним заморозкам.

Также садовник предлагает клиентам сорта: Десертный, Куршу дзинтарс, Ласковый, Аристократ, Гранд, Полонез и другие.

Заказать саженцы крыжовника и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0 (99) 415 00 15 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 621 40 47.