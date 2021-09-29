Осенью выгребной яме необходима помощь "Санекс Septix"

"Санекс Septix" - биопродукты канадского производства, очищают выгребную яму. Эффективно действуют даже осенью и зимой, ведь производитель гарантирует работу при минусовых температурах.

Выкачивание ямы вредит ей непоправимо. Ведь таким образом нарушается давление жидкости, подсыхают дренажные каналы. А за 7-10 дней она снова наполняется.

Только постоянное применение биопрепаратов "Санекс Septix" позволяет поддерживать септик в рабочем состоянии, нейтрализовать неприятные запахи.

Компания также предлагает и спреи по уходу за домом. Например, "Антизапах" поможет освежить воздух, а не маскировать ароматизатором. Средство эффективно устраняет запахи от приготовления пищи, мусора, обуви, а также моющие свойства.

Также спрей "Animals" от запаха животных сделает комфортным проживание с ними под одной крышей. Уборка за любимцами не будет раздражать и не будет занимать много времени. Биопродукт безвреден для животных

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