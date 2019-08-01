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понедельник, 05 августа 2019 07:45

Штамбовые розы обрезают трижды в год

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— Штамбовые розы называю готовым букетом на палке. Цветущие деревья выглядят, как пышные фонтаны, — говорит Илона Степанюк, 36 лет, из села Виктория Пырятинского района Полтавской области. — Привычные сорта уже не в моде. Ими никого не удивишь, а цветоводы все время выискивают то, чего нет ни у кого.

Куст штамбовой розы вырастает до 70-150 см. Кроме формы, выделяются сильным сладким ароматом. Сорт Корвет имеет большие красные классические цветы, а Барбара — махровые бордовые. Сорта Ред Булл и Люксор радуют пышными цветами с белой серединой. Среди других выделяются желтые розы Ландора и белые Вальс.

— Штамбовые розы менее деликатные, чем чайно-гибридные. Поднимаются высоко над землей, поэтому меньше болеют.

Выбирает саженец со стволом 1 см в диаметре. На нем должно быть не меньше двух привоев. Тогда крона разрастется пышная. Сажает, как обычные розы. Форму кроны поддерживает обрезкой. Прореженные кусты быстрее наращивают бутоны. Оставляет по две почки на ветке, остальные обрезает. Делает это трижды в год: весной для формирования куста, летом для пышного цветения, а осенью - чтобы подготовить к зиме.

— С зимовкой нет проблем, если подкармливать грамотно. С конца июля не вношу азотных удобрений. Это остановит рост побегов. Зато добавляю фосфорно-калийные. Благодаря им растение постепенно перестает цвести и готовится к холодам. Они удерживают воду, способствуют быстрому вызреванию древесины.

Осенью подкармливает розы домашним органическим удобрением. Берет бочку на 200 л. Кладет пять ведер навоза. Заливает доверху водой и настаивает две недели. Подливает под каждый куст 4 л раствора.

— В начале августа можно браться за размножение роз. Делаю это черенками. Отбираю тонкие нижние отростки с тремя-четырьмя листками. Отрезаю наискось. Резко, без рваных краев. Срезанная ветка должна иметь две нижних почки и листок сверху.

Черенки высаживает в почву и прикрывает стеклянными банками. Через два месяца растения укоренятся и будут готовы к зимовке.

— Розы нельзя сажать на северной стороне. Там им холодно. Любят солнце, но не слишком много. На участке хотя бы несколько часов нужна тень. Без нее будут выгорать.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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