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четверг, 20 мая 2021 05:25

"Санекс Septix" станет решением надоедливых проблем с септиком

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При регулярном использовании биопродуктов канадского производителя "Санекс Septix" можно не только справиться с неприятностями с выгребной ямой, но и избавиться от них навсегда. Все, что нужно - вовремя добавлять раствор биопродукта в канализационную систему - средства будут постоянно перерабатывать органические отходы в септике в безвредную жидкость, которая будет впитываться в почву.

"Санекс Универсал" - это биопрепарат, необходимый для профилактики и экстренной прочистки труб на кухне. От холодной воды жиры забивают стоки и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность стока. Предотвращает образование жировых пробок.

Разложить органические отходы и превратить их в качественное удобрение - это работа для биопродукта "Активатор компоста". Средство легко справится с листьями, травой и другой луговой органикой, а также с остатками овощей.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
20
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