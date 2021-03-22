Украинские бойцы прорвались из окружения

Повстанцы вырвались из окружения и нанесли ощутимые потери врагу Фото: кадр из фильма "Железная сотня" Олеся Янчука

Успешный бой сотни УПА "Галайда-1" против 2 полков Красной армии и спецотделов НКВД состоялся возле села Зиболки, теперь Жовковского района Львовской области, 22 марта 1945 года.

Сотней повстанцев командовал Василий Василяшко - "Перемога". Она насчитывала 167 хорошо обученных бойцов, которые составляли пулеметную и пушечную четы, а также рой разведчиков. 15 марта все прибыли на ночь в деревню Верины, недалеко от Жовквы. Через 6 дней получили информацию о приезде в Жовкву большого количества советских бойцов, которые заняли еще несколько населенных пунктов. Их передислоцировали во Львовскую область с Волыни для ускорения ликвидации подполья, а также для недопущения прорыва повстанцев в другие регионы.

Разведка УПА донесла, что советские силы готовят облаву на Зиболковский лес. Тогда бойцы решили расположиться в малых рощах леса и окопались на удобных позициях перед открытой поляной. Надеялись, что чекисты обойдут их и не обнаружив никого в лесу, повернут обратно на места дислокации.

Чекистская облава началась 22 марта. Участие в ней принимали 6 тыс. советских бойцов и недавно мобилизованные солдаты. Вступив в лес в 5:00, они сначала обошли рощи, но через 5 ч. вернулись и вышли прямо на повстанцев. Бой воины УПА начали вынужденно в 11:00 по приказу сотника.

Советские солдаты в первых рядах наступали сплошной лавой, попали под прицельный пулеметный огонь и почти все погибли. Но уже вскоре другим удалось окружить повстанцев и начать теснить.

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Тяжелый бой продолжался час. Сотника Василяшка ранили в грудь, но он все равно продолжал командовать. Приказал прорываться из окружения. Готовили прорыв четы под командованием повстанцев Седого и Лесного, а прикрывала их чета командира Игоря.

Жестокие бои продолжались до сумерек, но в конце концов воинам УПА удалось вырваться и отступить вглубь леса. Во время прорыва советские бойцы решили, что УПА получили значительное подкрепление и приостановили атаку, что также поспособствовало удачному выходу. Вскоре к собратьям присоединилась и уцелевшая чета Игоря.

Советские войска потеряли убитыми 480 человек, среди которых 33 офицера, 2 полковника и 3 майора. Имели несколько сотен раненых. Воины УПА потеряли 40 человек и имели 18 раненых. Во время прорыва никто не дался врагу живым.

Уже 26 апреля, залечив раны, Василяшко участвовал в нападении на райцентр Радехов, во время которого из советского концлагеря удалось освободить более 200 политзаключенных. 27 апреля 1945-го Василяшку присвоили звание хорунжего УПА, а через сутки его наградили Бронзовым Крестом боевой заслуги.

24 октября 1944 года между Чернолесским куренем УПА и отрядами НКВД состоялся бой под Лещавой-Горной. Стал самой крупной битвой украинских повстанцев с внутренними войсками СССР на территории современной Польши. Бой длился 15 часов. По оценкам повстанцев, они потеряли 23 бойца и имели 8 раненых, однако, вероятно, цифры не соответствовали действительности. НКВД потеряли 207 человек, среди которых 1 генерала и нескольких офицеров. Сгорели 13 военных грузовиков, несколько танков, танкеток и броневиков.