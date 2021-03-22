Украинские бойцы прорвались из окружения

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 702
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 972
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2259
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1017
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 540
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1134
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 774
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1035
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
16
4
20
5
19
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
Видео
Все видео
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1017
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 459
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 792
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1134
Колонка
21 марта 2021
Просмотров: 504
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 11:31

Украинские бойцы прорвались из окружения

  Комментировать
Украинские бойцы прорвались из окружения
Повстанцы вырвались из окружения и нанесли ощутимые потери врагу Фото: кадр из фильма "Железная сотня" Олеся Янчука

Успешный бой сотни УПА "Галайда-1" против 2 полков Красной армии и спецотделов НКВД состоялся возле села Зиболки, теперь Жовковского района Львовской области, 22 марта 1945 года.

Сотней повстанцев командовал Василий Василяшко - "Перемога". Она насчитывала 167 хорошо обученных бойцов, которые составляли пулеметную и пушечную четы, а также рой разведчиков. 15 марта все прибыли на ночь в деревню Верины, недалеко от Жовквы. Через 6 дней получили информацию о приезде в Жовкву большого количества советских бойцов, которые заняли еще несколько населенных пунктов. Их передислоцировали во Львовскую область с Волыни для ускорения ликвидации подполья, а также для недопущения прорыва повстанцев в другие регионы.

Разведка УПА донесла, что советские силы готовят облаву на Зиболковский лес. Тогда бойцы решили расположиться в малых рощах леса и окопались на удобных позициях перед открытой поляной. Надеялись, что чекисты обойдут их и не обнаружив никого в лесу, повернут обратно на места дислокации.

Чекистская облава началась 22 марта. Участие в ней принимали 6 тыс. советских бойцов и недавно мобилизованные солдаты. Вступив в лес в 5:00, они сначала обошли рощи, но через 5 ч. вернулись и вышли прямо на повстанцев. Бой воины УПА начали вынужденно в 11:00 по приказу сотника.

Советские солдаты в первых рядах наступали сплошной лавой, попали под прицельный пулеметный огонь и почти все погибли. Но уже вскоре другим удалось окружить повстанцев и начать теснить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бою с украинцами погиб российский генерал

Тяжелый бой продолжался час. Сотника Василяшка ранили в грудь, но он все равно продолжал командовать. Приказал прорываться из окружения. Готовили прорыв четы под командованием повстанцев Седого и Лесного, а прикрывала их чета командира Игоря.

Жестокие бои продолжались до сумерек, но в конце концов воинам УПА удалось вырваться и отступить вглубь леса. Во время прорыва советские бойцы решили, что УПА получили значительное подкрепление и приостановили атаку, что также поспособствовало удачному выходу. Вскоре к собратьям присоединилась и уцелевшая чета Игоря.

Советские войска потеряли убитыми 480 человек, среди которых 33 офицера, 2 полковника и 3 майора. Имели несколько сотен раненых. Воины УПА потеряли 40 человек и имели 18 раненых. Во время прорыва никто не дался врагу живым.

Уже 26 апреля, залечив раны, Василяшко участвовал в нападении на райцентр Радехов, во время которого из советского концлагеря удалось освободить более 200 политзаключенных. 27 апреля 1945-го Василяшку присвоили звание хорунжего УПА, а через сутки его наградили Бронзовым Крестом боевой заслуги.

24 октября 1944 года между Чернолесским куренем УПА и отрядами НКВД состоялся бой под Лещавой-Горной. Стал самой крупной битвой украинских повстанцев с внутренними войсками СССР на территории современной Польши.

Бой длился 15 часов. По оценкам повстанцев, они потеряли 23 бойца и имели 8 раненых, однако, вероятно, цифры не соответствовали действительности.

НКВД потеряли 207 человек, среди которых 1 генерала и нескольких офицеров. Сгорели 13 военных грузовиков, несколько танков, танкеток и броневиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские бойцы прорвались из окружения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Украинские бойцы прорвались из окружения

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 21600
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 20080
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 10845
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 7812
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 6489
История
В столицу ввели танки
В столицу ввели танки
 1 Просмотров: 1152
Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет
Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет Просмотров: 198
Запатентовали новый музыкальный инструмент
Запатентовали новый музыкальный инструмент
 Просмотров: 468
Миску с блошиного рынка перепродали за $720 тыс.
Миску с блошиного рынка перепродали за $720 тыс. Просмотров: 576
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
16
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 249
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть