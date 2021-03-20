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понедельник, 22 марта 2021 08:20

В столицу ввели танки

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В столицу ввели танки
Человек ругает советских солдат в центре Вильнюса. Танки ввели в столицу в марте 1990. фото lrt.lt

В Вильнюс 22 марта 1990-го ввели советские танки. Накануне Верховный Совет Литовской ССР принял решение о выходе республики из состава СССР.

СССР объявили незаконным решение Литвы и требовало отменить законы. Советское руководство начало против Литвы экономическую блокаду. Чтобы заставить Литву отказаться от выхода из СССР в Вильнюс ввели советские танки и войска специального назначения. Также отряд спецподразделения "Альфа" и 76-ю воздушно-десантную дивизию из Пскова.

Михаил Горбачев требовал восстановить Литовскую ССР. В Литву прекратили завозить нефтепродукты и ограничели газ. Некоторые предприятия остались без сырья. Почти 14 тыс. человек потеряли работу. Власть самостоятельно искала поставщиков. Начался дефицит товаров и выросли цены.

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В начале 1991-го Михаил Горбачев отправляет в Вильнюс войска. 13 января в танками погибла студентка Лорета Асанавичюте, от пуль снайперов - 13 митингующих. 9 февраля 1991 в Литве состоялся референдум, на котором за независимость республики проголосовали более 90% граждан. Со стороны Советской власти продолжался давление на республику.

Провал августовского путча в Москве окончательно решил судьбу восстановленной Литовской Республики. 6 сентября Государственный Совет СССР официально признал независимость Литвы.

На грузинском референдуме почти все избиратели поддержали выход Грузии из Советского Союза 31 марта 1990-го. За государственную независимость проголосовали 98,93%.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
марта

В столицу ввели танки

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