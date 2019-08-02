За горы вонючих костей посреди города не будет штрафа - фото, видео

Фото: Facebook

Во дворе Полтавского мясокомбината остатки говяжьих туш валяются под открытым небом. Местные жители жалуются на вонь и агрессивных крыс.

О ситуации Gazeta.ua рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области Геннадий Пикуль.

Коллективное заявление с просьбой проверить Полтавский мясокомбинат зарегистрировали в госпродпотребслужбе жители частных домов, находящихся на прилегающей к предприятию территории. Люди пожаловались на постоянный запах в микрорайоне. А также на то, что страдают от нашествия крыс.

Сотрудники держпродпотребслужбы провели внеплановую проверку и установили нарушения. В частности, остатки скелетов крупного рогатого скота сбрасывают во дворе предприятия в нарушение норм.

"Сегодня днем ​​комиссия выходила на место. Меня еще не информировали. Я думаю, там есть, как минимум, предписание об устранении нарушений. Работа по организации уборки там проводилась и проводится сейчас. Мы дали срок на устранение нарушений", - сказал начальник областного управления держпродпотребслужбы.

Сюжет на эту тему сняли на канале "Полтавское Телевидение".

Кости под открытым небом - это зафиксированный факт. Но не факт, что предприятие оштрафуют. По словам Геннадия Пикуля, если предприятие быстро уберет вонючие остатки, наказания не будет.

"Законодательством предусмотрено, что государственный контролирующий орган проверяет, дает предписание и срок на устранение нарушений. Если они будут устранены, нет оснований накладывать штраф. Если вовремя нарушения не устранят, штраф и за них, и за невыполнение предписания", - пояснил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как могут навредить просроченные продукты

По закону, утилизировать остатки туш должны за счет предприятия-переработчика. Для этого должны быть заключены договоры с утилизационными заводами. На Полтавщине такой был один - в Хорольском районе, но сейчас он не работает. Ближайшие утилизационные предприятия находятся в Харьковской и Сумской области.

На территории Машевский исправительной колонии №9 в Полтавской области обнаружили скотомогильник и забойный пункт животных, которые эксплуатируют без разрешительных документов.