В Полтаве СБУ введет особый режим

В Полтаве СБУ проведет антитеррористические учения. Фото: facebook

28-30 мая СБУ проводить плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Полтаве и в Полтавском районе. На некоторых территориях введут особый режим.

Об этом сообщили в управлении СБУ Полтавской области.

Учебные задания силовики будут отрабатывать в условиях, приближенных к реальным. Задействуют спецтехнику и вооруженных правоохранителей.

Жителей города и района предупредили, что на отдельных территориях временно введут особый режим передвижения людей и транспортных средств. Населения призвали сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев.

Граждан просят должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверку документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов. В пресс-службе СБУ подчеркнули, что все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из академии в Полтаве эвакуировали людей (обновлено)

В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличия данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц и транспортных средств граждан просят незамедлительно сообщить об этом на горячую линию управления СБУ в Полтавской области (0532) 511-838, (068) -858-03 -13 или горячую линию полиции 102.

24 мая утром в офисном здании в центре Полтавы 29-летний иностранец нанес телесные повреждения 22-летней женщине. У него изъяли предметы, похожие на пистолет и гранату, а также запрещенные психотропные таблетки.