Гражданин Ирака с пистолетом, гранатой и наркотиками избил женщину в центре Полтавы

Фото: патрульная полиция Полтавы

24 мая утром в офисном здании в центре Полтавы 29-летний иностранец нанес телесные повреждения 22-летней женщине. У него изъяли предметы, похожие на пистолет и гранату, а также запрещенные психотропные таблетки.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции Полтавской области.

Около 10:40 утра в патрульную полицию поступил вызов, что в офисном здании по адресу ул. Пилипа Орлика, 29 происходит конфликт.

На месте происшествия инспекторы обнаружили встревоженную женщину и агрессивно настроенного гражданина Ирака. 29-летний иностранец уже успел нанести телесные повреждения 22-летней жительнице Полтавы и в дальнейшем провоцировал конфликтную ситуацию.

Автор: патрульная полиция Полтавы В Полтаве задержали иностранца с пистолетом, гранатой и запрещенными психотропными таблетками

"Раньше у них были отношения. Недавно женщина эти отношения разорвала. Но иностранец не хотел это признавать и преследовал женщину, угрожал ей расправой. В этот день по своим делам женщина посетила один из полтавских офисов. Преследовал зашел за ней и начал конфликт. Потерпевшая вынуждена была закрыться в другом помещении, спасаясь от нападения. полицию вызвали свидетели - работники офиса ", - рассказала пресс-офицер ГУ патрульной полиции в Полтавской области Наталья Ширипова.

Мужчина вел себя настолько возбужден, что патрульные были вынуждены применить к нему наручники.

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Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у иностранца предмет, похожий на гранату РГД-5 с запалом к ​​ней и предмет, похожий на пистолет. Также при нем нашли таблетки с психотропным действием, оборот которых запрещен.

На место происшествия инспекторы вызвали следователей, устанавливают обстоятельства происшествия.

"По данному факту открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами ". Санкция статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет", - пояснил руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

24 мая около 11:00 на электронную почту Полтавской аграрной академии поступило анонимное письмо. В нем говорилось о заминировании здания.