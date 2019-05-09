В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото

Фото: Вадим Патык

9 мая в Полтаве провели два мероприятия. Традиционные торжества к празднику "День Победы" и чествование памяти павших за Украину воинов АТО.

Журналист Gazeta.ua присутствовал на этих событиях.



В 10:00 начались торжества у мемориала Солдатской Славы. На мероприятие пришло несколько сотен человек, в том числе, представители местной власти. По бокам колонны - школьники из соседней школы №27. В руках они держали флаги Украины. Кое-кто в колонне шел с красными знаменами. В прошлом году это вызвало конфликт между такими "знаменосцами" и патриотами. Но в этом году торжества прошли мирно.

Некоторые несли в руках портреты ветеранов. Впрочем, этих людей было не много.

Возложение цветов сопровождалось исполнением песен со сцены. Тематика - потеря матерью своего сына - солдата.

На торжествах присутствовали и пожилые люди с медалями и орденами.

"В Полтаве осталось 185 ветеранив. Самому молодому- 92 года. Некоторые из них сейчас здесь. Сегодня мы еще собираемся посетить авиагородок. Там в музее появились новые экспонаты. Старая военная техника. Основной костяк нашей организации - дети войны", - рассказал председатель организации ветеранов Евгений Регент.

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Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота не видит никакой проблемы в том, что в Украине, фактически, есть два праздника, которые чествуют ветеранов Второй мировой.

"Мы должны каждый день помнить ветеранов войны. 9 мая - привычная дата, когда мы это делаем в едином порыве. Некоторые меня спрашивают стоит ли брать портрет своего деда или прадеда, который участвовал в войне. Меня это удивляет. Портрет должен висеть у Вас дома и каждый день Вы на него должны смотреть ", - отметил Шамота.

На акции выступал духовой оркестр. После торжеств некоторые из чиновников и неравнодушные полтавчане поехали на Розсошенское кладбище, к "Аллее Героев".

"9 мая мы вспоминаем ветеранов Второй мировой войны. Войны двух враждебных Богу идеологий. Но должны вспоминать и тех украинцев, которые погибли, защищая родину от России", - отметил в своей речи архиерей Православной церкви Украины Федор.

"Сегодня мы празднуем "День Победы" и я надеюсь, что будем праздновать и победу над агрессором, который сейчас оккупировал Донбасс", - рассказал Александр Шамота.

Владыка Федор провел панихиду по погибшим воином АТО, несмотря на дождь, который шел все время.

1 мая устроили демонстрацию возле памятника героям-авиаторам.