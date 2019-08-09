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суббота, 10 августа 2019 10:05

Шотландские вислоухие кошки имеют проблемы с ушами

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Шотландские вислоухие кошки имеют проблемы с ушами
Эта порода в меру активная и уравновешенная Фото: petadvisor.in.ua

Шотландская вислоухая - одна из самых спокойных и уравновешенных пород кошек.

Яна Дудник - обладательница такой кошки, проживает в селе Тахтаулово Полтавского района. Как за ней ухаживает, рассказала журналисту "Газеты".

Женщина проживает в частном доме, поэтому кошка у нее живет на улице. Только на зиму убирают в дом. Спит, где понравится, гуляет также, где захочет.

"Я - не заводчик кошек, скорее, любитель. Имею кошку породы шотландская вислоухая, зовут Мася. Она рыжая и массивная. Кошка хорошая, в меру активная, дружелюбная ", - рассказала Яна Дудник.

Кормит ее мясом, кашей. Отметила, что кошка очень любит сырую курицу, а вареную почти не ест. Еще нравится тушенка, жареная рыба. Даже корм ест.

"Месяц назад кошка родила четырех котят. Эта порода рождает самостоятельно, поэтому никаких проблем не было. Когда чувствовала, что приближаются роды, ходила и искала подходящее место. Мы ей тогда коробку поставили, намостилы теплых и мягких тряпок. Там с котятами лежала, пока те слепые были ", - рассказала владелица кошки.
Котят раскупили почти сразу.

"Маленьких надо кормить молоком, кашами, я понемногу давала отварное мелко нарезанное мясо. Рыбы надо давать немного и обязательно без косточек, чтобы не подавились. Должно быть в рационе много молочных продуктов, но самого молока немного, потому что некоторых котят оно "слабит", - посоветовала женщина.

Яна отметила, что шотландские вислоухие кошки любят внимание и нежности. За ними легко ухаживать за того, что имеют короткую шерсть.

"Если кошка гулять на улице, надо регулярно обрабатывать ее от блох. Также возить к ветеринару, делать прививки по возрасту. Нашу мы купаем нечасто, можем просто помыть лапки. Кошка почти не линяет, вычесываем раз в неделю ", - добавила Яна.

Единственная особенность - надо часто чистить уши. Из-за особого построения хряща, там накапливается сера.

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Автор: Ярослава ФОНИНА
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