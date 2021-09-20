Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Автор: Скриншот Нападение на Виктора Януковича в Ивано-Франковске 24 сентября 2004 года

24 сентября 2004 года во время президентской избирательной кампании у Виктора Януковича попали яйцом. В грудь кандидату попал студент Прикарпатского университета в Ивано-Франковске.

Сцену его падение показали по телевидению. Это существенно повлияло на рейтинг Януковича как кандидата в президенты.

Политическую карьеру Виктор Федорович начал летом 1996 года с должности заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации. Через год, 14 мая 1997 года, Янукович стал председателем Донецкой облгосадминистрации. Находясь на этой должности Виктор Янукович не вступал в "Партию регионов", однако не скрывал своих симпатий к ней. Он возглавил ее в 2003 году, когда его назначили на должность премьер-министра Украины по квоте фракции "Регионы Украины".

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Автор: 5.ua Соратники Януковича заявили о попадании в него тяжелым предметом

В 2004 году Виктор Янукович при поддержке президента Леонида Кучмы стал "кандидатом от власти" на президентских выборах в Украине. Он имел большую поддержку на Донбассе и в южных и восточных областях Украины благодаря экономическому росту этих регионов за время деятельности правительства в 2002-2004 годах и пророссийской экономической и культурной политике. В Киеве, центральных, северных и особенно западных областях Виктор Янукович имел очень низкую поддержку из-за высокой коррупции во всех ветвях власти, ориентации на Россию и обнародованных фактов его биографии, связанных с судимостями и сотрудничеством с КГБ.

Автор: Ирина Копистинская Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу

В ходе предвыборной программы 24 сентября 2004 года Виктор Янукович прилетел в Ивано-Франковск и поехал на встречу со студентами Прикарпатского университета имени Стефаника. В момент выхода Януковича из автобуса 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк бросил в него яйцо, попав в грудь. Янукович потерял сознание на месте происшествия и был доставлен в больницу.

Соратники Януковича заявили о попадании в него "тяжелых предметов", "камни", "аккумуляторов" и т.п., однако на видео, которое решился показать только "5 канал", было четко видно, что в грудь Януковичу попало именно яйцо. Сцену его падение также продемонстрировали каналы "Евроньюс" и российский НТВ, что существенно повлияло на рейтинг Януковича как кандидата в президенты.

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Автор: unian.ua Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу

31 октября 2004 года состоялся первый тур выборов президента Украины, по результатам которого Виктор Янукович получил второй результат - 39,32% против 39,87% у Виктора Ющенко. Многочисленные нарушениями избирательного законодательства и прав человека, общегосударственное фальсификации результатов во втором туре выборов привели к массовым протестам в городах Западной Украины, Киеве и ряде других городов и областных центров. Это переросло в Оранжевую революцию и привело к поражению Виктора Януковича в президентских выборах 2004 года.

Возбужденное против Дмитрия Романюка дело по обвинению в хулиганстве закрыли в декабре 2004 года. Впоследствии он стал преподавателем университета Прикарпатья. Сейчас Романюк возглавляет должность директора по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзализныця".

Во время президентских выборов в 2004 году году украинцы вышли на уличные акции протеста против фальсификаций голосования. В ноябре ЦИК объявила победителем второго тура выборов Виктора Януковича с результатом 49,46%. Ближайший конкурент Януковича Виктор Ющенко получил 46,61%. Экзитполы показали победу Ющенко, на участках фиксировали нарушения.