Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 693
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 387
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 576
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2565
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1575
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 423
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 387
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 6849
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 576
Фото
Все фото
8
7
7
4
3
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Видео
Все видео
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1 Просмотров: 927
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 711
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2619
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 360
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 10:10

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

  Комментировать

Автор: Скриншот
  Нападение на Виктора Януковича в Ивано-Франковске 24 сентября 2004 года
Нападение на Виктора Януковича в Ивано-Франковске 24 сентября 2004 года

24 сентября 2004 года во время президентской избирательной кампании у Виктора Януковича попали яйцом. В грудь кандидату попал студент Прикарпатского университета в Ивано-Франковске.

Сцену его падение показали по телевидению. Это существенно повлияло на рейтинг Януковича как кандидата в президенты.

Политическую карьеру Виктор Федорович начал летом 1996 года с должности заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации. Через год, 14 мая 1997 года, Янукович стал председателем Донецкой облгосадминистрации. Находясь на этой должности Виктор Янукович не вступал в "Партию регионов", однако не скрывал своих симпатий к ней. Он возглавил ее в 2003 году, когда его назначили на должность премьер-министра Украины по квоте фракции "Регионы Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активист, который попал яйцом в Януковича, возглавил департамент в Ивано-Франковской ОГА

Автор: 5.ua
  Соратники Януковича заявили о попадании в него тяжелым предметом
Соратники Януковича заявили о попадании в него тяжелым предметом

В 2004 году Виктор Янукович при поддержке президента Леонида Кучмы стал "кандидатом от власти" на президентских выборах в Украине. Он имел большую поддержку на Донбассе и в южных и восточных областях Украины благодаря экономическому росту этих регионов за время деятельности правительства в 2002-2004 годах и пророссийской экономической и культурной политике. В Киеве, центральных, северных и особенно западных областях Виктор Янукович имел очень низкую поддержку из-за высокой коррупции во всех ветвях власти, ориентации на Россию и обнародованных фактов его биографии, связанных с судимостями и сотрудничеством с КГБ.

Автор: Ирина Копистинская
  Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу
Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу

В ходе предвыборной программы 24 сентября 2004 года Виктор Янукович прилетел в Ивано-Франковск и поехал на встречу со студентами Прикарпатского университета имени Стефаника. В момент выхода Януковича из автобуса 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк бросил в него яйцо, попав в грудь. Янукович потерял сознание на месте происшествия и был доставлен в больницу.

Соратники Януковича заявили о попадании в него "тяжелых предметов", "камни", "аккумуляторов" и т.п., однако на видео, которое решился показать только "5 канал", было четко видно, что в грудь Януковичу попало именно яйцо. Сцену его падение также продемонстрировали каналы "Евроньюс" и российский НТВ, что существенно повлияло на рейтинг Януковича как кандидата в президенты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия пыталась протолкнуть Януковича к работе в ТКГ

Автор: unian.ua
  Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу
Дмитрий Романюк попал яйцом в грудь Виктору Януковичу

31 октября 2004 года состоялся первый тур выборов президента Украины, по результатам которого Виктор Янукович получил второй результат - 39,32% против 39,87% у Виктора Ющенко. Многочисленные нарушениями избирательного законодательства и прав человека, общегосударственное фальсификации результатов во втором туре выборов привели к массовым протестам в городах Западной Украины, Киеве и ряде других городов и областных центров. Это переросло в Оранжевую революцию и привело к поражению Виктора Януковича в президентских выборах 2004 года.

Возбужденное против Дмитрия Романюка дело по обвинению в хулиганстве закрыли в декабре 2004 года. Впоследствии он стал преподавателем университета Прикарпатья. Сейчас Романюк возглавляет должность директора по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзализныця".

Во время президентских выборов в 2004 году году украинцы вышли на уличные акции протеста против фальсификаций голосования. В ноябре ЦИК объявила победителем второго тура выборов Виктора Януковича с результатом 49,46%. Ближайший конкурент Януковича Виктор Ющенко получил 46,61%. Экзитполы показали победу Ющенко, на участках фиксировали нарушения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 6858
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 6849
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 4716
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 4545
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
7
 Просмотров: 3420
Политика
Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова - СМИ
Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова - СМИ Просмотров: 63
Преемник Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
Преемник Меркель выступил за запуск "Северного потока-2" Просмотров: 99
Закон об олигархах будут переголосовывать
Закон об олигархах будут переголосовывать Просмотров: 261
Коломойскому разрешили продать здание в Техасе для выплаты долгов
Коломойскому разрешили продать здание в Техасе для выплаты долгов Просмотров: 135
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
 1 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
2
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Голосов: 8357
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть