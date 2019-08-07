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среда, 07 августа 2019 05:21

В Днепре уличный кот устроился работать в музей

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В Днепре уличный кот устроился работать в музей
Кот устроился работать в музей. Фото: ТСН

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", – сообщает общество защиты животных в Facebook.

Уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

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Ранее мы рассказывали про кота Джуно, сочетание гималайской и бирманской породы, который стал новой звездой сети благодаря своему демонически сердитому виду и постоянному выражению гнева и презрения на морде.

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