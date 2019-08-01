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четверг, 01 августа 2019 13:50

"Злюка Джуно" - всегда сердитый кот стал звездой сети
5

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В Instagram на Джуно подписано более 184 тысяч пользователей
Фото: instagram/junotheangrycat
В Instagram на Джуно подписано более 184 тысяч пользователей
В Instagram на Джуно подписано более 184 тысяч пользователей
В Instagram на Джуно подписано более 184 тысяч пользователей
В Instagram на Джуно подписано более 184 тысяч пользователей

Кот Джуно, помесь гималайской и бирманской породы, стал новой звездой сети, благодаря своему демонически сердитому вида и постоянном выражения гнева и презрения на морде.

В Instagram на Джуно подписано более 184 000 пользователей.

Хозяйка кота, 21-летняя Доминик Тета, рассказывает, что на самом деле ее воспитанник совсем не так сердит, как кажется.

Кот настолько популярен, что по миру уже продаются футболки с его фотографиями.

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I told you blowing in his face works every time...

Публикация от Juno The Angry Cat (@junotheangrycat)

Милые котята - отличное средство поднять настроение в плохой день. Это могут быть смешные видео как они играют с вещами или просто волшебно спят. Именно так и делает кот Чата из Японии.

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