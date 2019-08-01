"Злюка Джуно" - всегда сердитый кот стал звездой сети

Фото: instagram/junotheangrycat

Кот Джуно, помесь гималайской и бирманской породы, стал новой звездой сети, благодаря своему демонически сердитому вида и постоянном выражения гнева и презрения на морде.

В Instagram на Джуно подписано более 184 000 пользователей.

Хозяйка кота, 21-летняя Доминик Тета, рассказывает, что на самом деле ее воспитанник совсем не так сердит, как кажется.

Кот настолько популярен, что по миру уже продаются футболки с его фотографиями.

Милые котята - отличное средство поднять настроение в плохой день. Это могут быть смешные видео как они играют с вещами или просто волшебно спят. Именно так и делает кот Чата из Японии.