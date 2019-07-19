Пушистый котенок удивило своим забавным умением

Фото: instagram.com

Милые котята - отличное средство поднять настроение в плохой день. Это могут быть смешные видео как они играют с вещами или просто волшебно спят. Именно так и делает кот Чата из Японии.

Об этом пишет Вoredpanda.

Неизвестно, каким он вырастет, но пока сейчас это милое чудо, которое спит как человек. Это умение сделало котенка звездой сети.

Да, да спят много коты и кошки, но в Чате это получается делает по-особенному. Ему всего 2,5 месяца, и в Instagram он еще новичок. А вот его старшая сестра Чава - профессионал с животного мира моделей.

На их аккаунт в социальной сети подписаны более 46 тыс. подписчиков. Они с нетерпением ждут выхода нового фото или видео.

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В природном заповеднике ЮАР разъяренный слон преследовал экскурсионный джип с туристами. Водитель бежал от животного задним ходом, а пассажиры снимали видео. Ролик в Youtube опубликовал пользователь Reddit. Видно, как слон гонится за авто и бьет его бивнями.