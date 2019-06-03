Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседания - фото

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3 июня в Полтаве состоялось внеочередное заседание сессии областного совета. Его созвали по требованию 30 депутатов. Должны были рассмотреть вопрос отставки председателя облсовета Александра Беленького и двух его заместителей.

Журналист Gazeta.ua присутствовал на событии.

Заседание должно было состояться в Полтавском краеведческом музее, ведь помещение областного совета до сих пор ремонтируют. Вопрос об отставке так и не был рассмотрен, сессию не открыли. Зарегистрировались только шесть депутатов, включая Беленького и его заместителей.

"Если бы голосование состоялось, я проголосовал бы за отставку руководства облсовета. Оно не умеет системно работать. Если его не сменить, то системной работы совета не будет. Кого депутаты хотят видеть председателем, я не знаю. В обсуждении кандидатур на эту должность не принимал участия. По моему мнению, депутаты сегодня не собрались через то, что заседание назначили 3 июня, хотя просили назначить 4", - рассказал депутат Полтавского областного совета Петр Ворона.

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Заместитель председателя областного совета Анатолий Ханко считает, что отсутствие кворума не позволило состояться шабашу.

"Есть люди, которые заинтересованы в захвате власти в областном совете. Для этого они используют все возможные средства. Если бы у депутатов были реальные претензии к руководству областного совета, они бы собрались в любой день. Реальных аргументов для снятия руководства у них нет ", - сказал Ханко.

Сессию посетили представители общественности. 10 человек пришли с плакатами и призвали снять руководство совета.

Депутаты Полтавского областного совета хотят снять с должности его председателя Александра Беленького и двух его заместителей Анатолия Ханка и Евгения Холода. Требуют созвать внеочередное заседание облсовета на 4 июня.