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понедельник, 03 июня 2019 11:56

Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседания - фото
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Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседание
Фото: Вадим Патык
Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседание
Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседание
Хотели снять председателя областного совета, но не пришли на заседание
Хотели знать председателя областного совета, но не пришли на заседание

3 июня в Полтаве состоялось внеочередное заседание сессии областного совета. Его созвали по требованию 30 депутатов. Должны были рассмотреть вопрос отставки председателя облсовета Александра Беленького и двух его заместителей.

Журналист Gazeta.ua присутствовал на событии.

Заседание должно было состояться в Полтавском краеведческом музее, ведь помещение областного совета до сих пор ремонтируют. Вопрос об отставке так и не был рассмотрен, сессию не открыли. Зарегистрировались только шесть депутатов, включая Беленького и его заместителей.

"Если бы голосование состоялось, я проголосовал бы за отставку руководства облсовета. Оно не умеет системно работать. Если его не сменить, то системной работы совета не будет. Кого депутаты хотят видеть председателем, я не знаю. В обсуждении кандидатур на эту должность не принимал участия. По моему мнению, депутаты сегодня не собрались через то, что заседание назначили 3 июня, хотя просили назначить 4", - рассказал депутат Полтавского областного совета Петр Ворона.

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Заместитель председателя областного совета Анатолий Ханко считает, что отсутствие кворума не позволило состояться шабашу.

"Есть люди, которые заинтересованы в захвате власти в областном совете. Для этого они используют все возможные средства. Если бы у депутатов были реальные претензии к руководству областного совета, они бы собрались в любой день. Реальных аргументов для снятия руководства у них нет ", - сказал Ханко.

Сессию посетили представители общественности. 10 человек пришли с плакатами и призвали снять руководство совета.

Депутаты Полтавского областного совета хотят снять с должности его председателя Александра Беленького и двух его заместителей Анатолия Ханка и Евгения Холода. Требуют созвать внеочередное заседание облсовета на 4 июня.

Автор: Вадим ПАТЫК
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Дата
03
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