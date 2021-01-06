Серийный убийца с раздвоением личности просил его поймать

Надпись помадой маньяка на стене одной из жертв с просьбой поскорее найти его / Getty Images

7 января 1946-го 6-летнюю Сюзанну Дегнан похитили из ее спальни в доме в престижном районе Чикаго. Ее отец нашел записку с требованием выкупа $20 тыс. Хотя Джеймс Дегнан выступил по радио, и умолял не убивать дочь, похититель никогда не выходил с ним на связь и больше ничего не требовал. Позже при обыске по соседству нашли тело девочки. В ночь похищения ее задушили, а потом расчленили. Останки нашли в 5 коллекторах и водосборных бассейнах.

Записка о выкупе в доме Дегнанов была ключом, чтобы выследить серийного маньяка. За ней детективы вышли на след 17-летнего студента Уильяма Гейренса. Его поймали с поличным во время кражи со взломом. Когда полиция обыскала комнату в общежитии парня, то нашла чемоданы, полные краденых вещей, фото Гитлера и других нацистов, а также письмо Гайренса, подписанное именем "Джордж М".

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Гейрс вырос в пригороде Чикаго. Его воспитала строгая мать, которая запрещала отношения с девушками. В 16 лет поступил в Чикагский университет. 5 июня 1945-го убил 43-летнюю Жозефину Росс. Полиция предполагала, что женщина застала вора, и чтобы избежать свидетелей, он убил ее. Но из квартиры ничего не пропало, а у мужа и любовников Росс были алиби. 20 декабря 1945-го убил разведенную Фрэнсис Браун в ее квартире. На месте нападения убийца написал помадой на стене: "Ради всего святого, поймайте меня, прежде чем убью еще больше. Не могу себя контролировать". 7 января 1946-го убили Дегнан. Дело о ребенке получило огласку. Гайренса задержали 26 июня 1946-го.

Вскоре следователи узнали, что некоторые из украденных вещей были из домов жертв. Однако не смогли выследить партнера Гейренса - Джорджа. Гейренса допросили под действием сыворотки правды. Во время допроса заявил, что именно Джордж Мурман убил Дегнан. Вскоре стало очевидно, Джордж - не человек, а альтер-эго Гайренса.

Постепенно следователи собрали патологию Гейренса. Он получал сексуальное удовлетворение от краж со взломом. Позже обнаружил, что убийство при кражах добавляет острых ощущений. Гайренс признал себя виновным в 3-х убийствах и был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Умер в тюрьме в 2012 году.