Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ

Английские журналисты сообщили, что "Шахтер" уже готов отпустить своего 30-летнего полузащитника Тараса Степаненко

Стало известно, что полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко уже этой зимой может перейти играть в чемпионат Англии.

Как оказалось, в услугах футболиста заинтересован клуб "Кристал Пэлас". Отметим, что этот английский клуб еще летом пытался подписать Тараса Степаненко, предложив за украинского игрока 8 миллионов фунтов. Тогда "Кристал Пэлас" получил отказ. Но "Кристал Пэлас" решил еще раз повторить попытку зимой, сообщает The Sun.

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Согласно данным английских журналистов, руководство "Кристал Пэлас" получило информацию про то, что "Шахтер" уже готов отпустить своего 30-летнего полузащитника.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 г. За данный период он сыграл за "горняков" 284 матча, во время которых забил 19 голов. Кроме того, 53 матча футболист провел за сборную Украины. Его актуальный контракт с донецким "Шахтером" заканчивается летом 2022 года.

При этом сам футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился своими мыслями о возможном продолжении карьеры. Он сказал, что без малейших раздумий перешел бы в итальянскую либо английскую лиги. А вот в Испании Тарас Степаненко не хочет играть, как и в немецкой лиге. 30-летний полузащитник подчеркнул, что общался об особенностях чемпионата в Германии и Испании с Женей Коноплянкой, мнению которого доверяет.

Интересно, что тренер донецкой команды Луиш Каштру сразу после победы над полтавской "Ворсклой" (4:0) ответил журналистам на слухи, касающиеся потенциального трансфера защитника сборной Украины Тараса Степаненко в английский чемпионат. Как оказалось, для наставника "Шахтера" эта информация была сюрпризом. В послематчевом интервью официальному сайту клуба он пообещал выяснить, куда и когда переходит Степаненко – один из важнейших игроков команды в этом сезоне – хавбек выходил в основе "Шахтера" на каждый матч этого сезона. Что ж, в ближайшее время все прояснится!