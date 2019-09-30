Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2997
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2583
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 864
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6867
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9567
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2421
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3699
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 486
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6030
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 711
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 13:13

Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ

  Комментировать
Лидер ФК &quot;Шахтер&quot; и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ
Английские журналисты сообщили, что "Шахтер" уже готов отпустить своего 30-летнего полузащитника Тараса Степаненко

Стало известно, что полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко уже этой зимой может перейти играть в чемпионат Англии.

Как оказалось, в услугах футболиста заинтересован клуб "Кристал Пэлас". Отметим, что этот английский клуб еще летом пытался подписать Тараса Степаненко, предложив за украинского игрока 8 миллионов фунтов. Тогда "Кристал Пэлас" получил отказ. Но "Кристал Пэлас" решил еще раз повторить попытку зимой, сообщает The Sun.

Больше новостей футбола на football24.

Согласно данным английских журналистов, руководство "Кристал Пэлас" получило информацию про то, что "Шахтер" уже готов отпустить своего 30-летнего полузащитника.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 г. За данный период он сыграл за "горняков" 284 матча, во время которых забил 19 голов. Кроме того, 53 матча футболист провел за сборную Украины. Его актуальный контракт с донецким "Шахтером" заканчивается летом 2022 года.

При этом сам футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился своими мыслями о возможном продолжении карьеры. Он сказал, что без малейших раздумий перешел бы в итальянскую либо английскую лиги. А вот в Испании Тарас Степаненко не хочет играть, как и в немецкой лиге. 30-летний полузащитник подчеркнул, что общался об особенностях чемпионата в Германии и Испании с Женей Коноплянкой, мнению которого доверяет.

Интересно, что тренер донецкой команды Луиш Каштру сразу после победы над полтавской "Ворсклой" (4:0) ответил журналистам на слухи, касающиеся потенциального трансфера защитника сборной Украины Тараса Степаненко в английский чемпионат. Как оказалось, для наставника "Шахтера" эта информация была сюрпризом. В послематчевом интервью официальному сайту клуба он пообещал выяснить, куда и когда переходит Степаненко – один из важнейших игроков команды в этом сезоне – хавбек выходил в основе "Шахтера" на каждый матч этого сезона. Что ж, в ближайшее время все прояснится!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 22159
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 21780
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 20089
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 19541
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 18533
Новости компаний
Преимущества программы Porsche Approved
Преимущества программы Porsche Approved
11
 Просмотров: 27
Сейф – не роскошь, а средство обезопасить ценное
Сейф – не роскошь, а средство обезопасить ценное Просмотров: 72
Когда мебель имеет значение
Когда мебель имеет значение Просмотров: 45
Киевградосервис: универсальная строительная компания
Киевградосервис: универсальная строительная компания Просмотров: 9
Компания "Здоровье" получила награду "Лидер фармацевтической отрасли"
Компания "Здоровье" получила награду "Лидер фармацевтической отрасли" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 836
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua