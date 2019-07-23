"ЦБТ Страхование" — приумножение своего капитала без рисков

ЦБТ Страхование позволит не беспокоиться о рисках при торговле.

Такие понятия как трейдинг и риск идут рука об руку со времен зарождения биржевой торговли. Каждый, кто когда-либо слышал о баснословном заработке профессионалов с Уолл-стрит, точно так же слышал и о больших убытках, причиной которых может стать всего лишь одна рисковая сделка. К счастью, для всех желающих увеличить свой доход на финансовых рынках теперь доступна уникальная услуга — "ЦБТ Страхование". Больше вам не стоит переживать о потерянных средствах из-за неудачного решения!

"ЦБТ Страхование" — ваша гарантия успешного трейдинга

ЦБТ Страхование сведет ваши риски к нулю.

Начинающие трейдеры, входя на рынок, стараются отыскать успешную стратегию. Это играет определенную роль в заработках, но не является стопроцентной гарантией успеха. Основной составляющей прибыльного трейдинга было и остается соотношение риск — доходность. Совершая сделки на бирже, вы, так или иначе, подвергаете себя определенному риску: участник торговли либо зарабатывает, либо теряет денежные средства. Существует ряд факторов, которые не зависят от умений трейдера торговать или прогнозировать движение курса валют. Так, непредсказуемость курса — по-прежнему один из самых значительных рисков трейдерства. Как показывает статистика, большинство новичков в финансовой сфере приходят на рынки с недостаточным багажом знаний и ведут торговлю агрессивными методами, чтобы получить максимальный доход. Но как следствие, теряют свои средства, а после — и интерес к такому виду заработка.

</ iframe> <p>Но пользователи услуги "ЦБТ страхование" уверены в своих решениях, ведь их средства всегда находятся под защитой. Страховка депозита — это продукт, который включает в себя премиальные условия таких ведущих страховых компаний как Ping An Insurance Group, Allianz, AXA Group, American International Group и крупнейших мировых хедж-фондов Berkshire Hathaway (фонд Уоррена Баффета), JPMorgan Asset Management и Bridgewater Associates. Вне зависимости от происходящего на финрынках, изменения курса, кризисов, новостей в мире — на вашем депозите это никак не отразится. Страховку можно оформить даже на самые рисковые активы, а выплата проходит в течение 2-х недель. На протяжении уже 5 лет свои выплаты по страховкам получают клиенты "ЦБТ Страхование". Отзывы отражают тот факт, что, не опасаясь потерять свои средства, трейдеры заключают более рискованные и, соответственно, доходные сделки и увеличивают в разы свой депозит.</p> <p>Защитите свой бизнес с услугой "ЦБТ Страхование"</p> <p>alt3: Зарабатывайте с уверенностью в своих действиях.</p> <p>"ЦБТ Страхование" — уникальное предложение группы компаний "Центр Биржевых Технологий", позволяющее защитить бизнес на финансовых рынках от непредвиденных убытков. Страхование депозита — не имеющая аналогов на территории Украины услуга, сумма которой составляет всего 1% от вашего депозита. Вы можете застраховать до 100% средств на депозите, а также цену товара, как от понижения, так и от повышения. Заключая договор международного образца, подтверждающий условия страховки, вы будете вести свой бизнес, опираясь на рекомендации первоклассных экспертов. За подробной информацией об условиях получения страховки обращайтесь к консультантам ЦБТ или записывайтесь на консультацию на сайте компании.</p> <p> </p> <p> </p>

Но пользователи услуги "ЦБТ страхование" уверены в своих решениях, ведь их средства всегда находятся под защитой. Страховка депозита — это продукт, который включает в себя премиальные условия таких ведущих страховых компаний как Ping An Insurance Group, Allianz, AXA Group, American International Group и крупнейших мировых хедж-фондов Berkshire Hathaway (фонд Уоррена Баффета), JPMorgan Asset Management и Bridgewater Associates. Вне зависимости от происходящего на финрынках, изменения курса, кризисов, новостей в мире — на вашем депозите это никак не отразится. Страховку можно оформить даже на самые рисковые активы, а выплата проходит в течение 2-х недель. На протяжении уже 5 лет свои выплаты по страховкам получают клиенты "ЦБТ Страхование". Отзывы отражают тот факт, что, не опасаясь потерять свои средства, трейдеры заключают более рискованные и, соответственно, доходные сделки и увеличивают в разы свой депозит.

Защитите свой бизнес с услугой "ЦБТ Страхование"

Зарабатывайте с уверенностью в своих действиях.

"ЦБТ Страхование" — уникальное предложение группы компаний "Центр Биржевых Технологий", позволяющее защитить бизнес на финансовых рынках от непредвиденных убытков. Страхование депозита — не имеющая аналогов на территории Украины услуга, сумма которой составляет всего 1% от вашего депозита. Вы можете застраховать до 100% средств на депозите, а также цену товара, как от понижения, так и от повышения. Заключая договор международного образца, подтверждающий условия страховки, вы будете вести свой бизнес, опираясь на рекомендации первоклассных экспертов. За подробной информацией об условиях получения страховки обращайтесь к консультантам ЦБТ или записывайтесь на консультацию на сайте компании.