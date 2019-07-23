"ЦБТ Страхование" — приумножение своего капитала без рисков

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2583
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 738
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1225
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1719
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5994
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 8847
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3249
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17128
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3348
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 612
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 873
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2268
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1071
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1008
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 17:02

"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков

  Комментировать

"ЦБТ Страхование" — приумножение своего капитала без рисков

  ЦБТ Страхование позволит не беспокоиться о рисках при торговле.
ЦБТ Страхование позволит не беспокоиться о рисках при торговле.

Такие понятия как трейдинг и риск идут рука об руку со времен зарождения биржевой торговли. Каждый, кто когда-либо слышал о баснословном заработке профессионалов с Уолл-стрит, точно так же слышал и о больших убытках, причиной которых может стать всего лишь одна рисковая сделка. К счастью, для всех желающих увеличить свой доход на финансовых рынках теперь доступна уникальная услуга — "ЦБТ Страхование". Больше вам не стоит переживать о потерянных средствах из-за неудачного решения!

"ЦБТ Страхование" — ваша гарантия успешного трейдинга

  ЦБТ Страхование сведет ваши риски к нулю.
ЦБТ Страхование сведет ваши риски к нулю.

Начинающие трейдеры, входя на рынок, стараются отыскать успешную стратегию. Это играет определенную роль в заработках, но не является стопроцентной гарантией успеха. Основной составляющей прибыльного трейдинга было и остается соотношение риск — доходность. Совершая сделки на бирже, вы, так или иначе, подвергаете себя определенному риску: участник торговли либо зарабатывает, либо теряет денежные средства. Существует ряд факторов, которые не зависят от умений трейдера торговать или прогнозировать движение курса валют. Так, непредсказуемость курса — по-прежнему один из самых значительных рисков трейдерства. Как показывает статистика, большинство новичков в финансовой сфере приходят на рынки с недостаточным багажом знаний и ведут торговлю агрессивными методами, чтобы получить максимальный доход. Но как следствие, теряют свои средства, а после — и интерес к такому виду заработка.

Но пользователи услуги "ЦБТ страхование" уверены в своих решениях, ведь их средства всегда находятся под защитой. Страховка депозита — это продукт, который включает в себя премиальные условия таких ведущих страховых компаний как Ping An Insurance Group, Allianz, AXA Group, American International Group и крупнейших мировых хедж-фондов Berkshire Hathaway (фонд Уоррена Баффета), JPMorgan Asset Management и Bridgewater Associates. Вне зависимости от происходящего на финрынках, изменения курса, кризисов, новостей в мире — на вашем депозите это никак не отразится. Страховку можно оформить даже на самые рисковые активы, а выплата проходит в течение 2-х недель. На протяжении уже 5 лет свои выплаты по страховкам получают клиенты "ЦБТ Страхование". Отзывы отражают тот факт, что, не опасаясь потерять свои средства, трейдеры заключают более рискованные и, соответственно, доходные сделки и увеличивают в разы свой депозит.

Защитите свой бизнес с услугой "ЦБТ Страхование"

  Зарабатывайте с уверенностью в своих действиях.
Зарабатывайте с уверенностью в своих действиях.

"ЦБТ Страхование" — уникальное предложение группы компаний "Центр Биржевых Технологий", позволяющее защитить бизнес на финансовых рынках от непредвиденных убытков. Страхование депозита — не имеющая аналогов на территории Украины услуга, сумма которой составляет всего 1% от вашего депозита. Вы можете застраховать до 100% средств на депозите, а также цену товара, как от понижения, так и от повышения. Заключая договор международного образца, подтверждающий условия страховки, вы будете вести свой бизнес, опираясь на рекомендации первоклассных экспертов. За подробной информацией об условиях получения страховки обращайтесь к консультантам ЦБТ или записывайтесь на консультацию на сайте компании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В Праге похоронили украинского писателя

Основательница Femen покончила с собой

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 52085
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 48294
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 41996
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 6 Просмотров: 41688
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 38390
Новости компаний
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис?
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис? Просмотров: 9
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность Просмотров: 36
Методы продвижения сайтов в интернете
Методы продвижения сайтов в интернете Просмотров: 36
Отопительное оборудование по лучшим ценам в Украине
Отопительное оборудование по лучшим ценам в Украине Просмотров: 54
Как правильно выбрать удобную и качественную обувь для детей
Как правильно выбрать удобную и качественную обувь для детей Просмотров: 72
Больше всего комментируют
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
6
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 130
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua