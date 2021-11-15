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Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?

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Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?

Вам нужно прямо здесь и сейчас узнать, болеете ли вы COVID-19? Если да, оптимальный вариант – сделать антиген-тест в Киеве. Это один из городов Украины, где функционируют отделения современной лаборатории "Медилабс".

Здесь к вашим услугам сертифицированные тестовые системы, использование которых позволяет диагностическому заведению гарантировать своим клиентам точные результаты.

Почему методика пользуется спросом?

Этот способ обнаружения коронавируса популярен благодаря тому, что позволяет обследовать множество людей за короткий промежуток времени. Между забором биоматериала и результатом проходит от 15 до 30 минут (период зависит от типа тестовой системы).

Некоторые государства мира в условиях пандемии и карантина позволяют иностранцам пересекать свои границы со справкой о негативном экспресс-тесте на ковид. Результат признают действительным в среднем 48-72 часа (в зависимости от страны).

В этом есть очевидные плюсы: не нужно переживать, успеет ли лаборатория подготовить справку о ПЦР-исследовании, доплачивать за срочный анализ и т. д. Можно пройти срочное тестирование непосредственно перед отъездом.

21 октября 2021 г. вступило в силу решение правительства Украины о том, что проезд в транспорте межрегионального сообщения в пределах "желтой", "оранжевой", "красной" зон карантина будет разрешаться только украинцам, имеющим сертификат о прививках или справку о негативном быстром тесте на COVID-19. Так что эта методика продолжает оставаться актуальной.

Как происходит тестирование?

Для исследования используют образец слизистой, полученный из рото- или носоглотки (это тоже определяется типом тест-системы). Во время забора биоматериала пациент чувствует кратковременный дискомфорт, потому что процедура длится несколько секунд. Боли при взятии мазка, как правило, пациент не испытывает.

Полученный биологический материал взаимодействует с реагентом. Метод предназначен выявлять антигены, являющиеся не геномом, а специфическими белковыми соединениями коронавируса.

Когда исследование будет наиболее эффективным?

Экспресс-тест на антиген дает правильный ответ, если сделан в первые 7 дней развития болезни (обычно отсчет ведут со дня появления первых симптомов). Поскольку интенсивнее всего вирус размножается в острой фазе болезни, уровень антигенов в организме в это время тоже самый высокий.

В следующей фазе заболевания коронавирус постепенно погибает. Количество антигенов уменьшается, и тест на этом этапе может их не выявить. Поэтому ответ будет отрицательным несмотря на то, что человек действительно инфицирован.

При каких симптомах следует обследоваться?

Записаться на диагностику целесообразно, если:

• у вас появился сухой удушливый кашель;

• вам стало тяжело дышать, есть одышка;

• начали быстро утомляться, ощущаете постоянную слабость в теле;

• вас беспокоит боль в груди, суставах и мышцах, постоянно болит голова;

• температура вашего тела повышена и не снижается несколько дней подряд даже после применения жаропонижающих лекарств;

• вы перестали чувствовать запахи и вкусы.

Людям старше 60 лет рекомендуется тестироваться при появлении любых признаков респираторной инфекции.

К процедуре нужно готовиться?

Если ваша диагностика запланированная, а не спонтанная, подготовьтесь к ней заранее, чтобы не исказить результаты.

Следуйте таким рекомендациям:

• Не пейте алкогольные напитки в течение суток перед процедурой.

• Не применяйте препараты для горла и носовой полости в течение 12 часов до тестирования.

• Не курите минимум 4 часа до забора мазка.

• Не ешьте и не пейте в течение 2 часов до анализа.

Также с утра в день обследования нельзя чистить зубы, жевать резинку. Не пользуйтесь спреем или ополаскивателем для освежения дыхания.

Сколько стоит диагностика?

С ценами на лабораторные исследования можно ознакомиться на сайте "Медилабс". Обратите внимание на то, что указанная в прайсе стоимость является окончательной. В чеке вы не найдете дополнительных сумм за отбор биологического материала или выдачу распечатанного бланка с результатом обследования.

Лаборатория уполномочена официально прекращать режим самоизоляции для вернувшихся из-за границы лиц, бесплатно выдает англоязычный перевод справки о негативном тесте на ковид для выезда за пределы Украины.

С вами будут работать медики, постоянно повышающие свою квалификацию. Регистрируйтесь на диагностику онлайн, не стойте в очереди и не рискуйте собственным здоровьем.

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