Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни

11 октября, впервые в истории проведения официальных предматчевых пресс-конференций, встреча представителей национальной сборной Украины с прессой состоялась на эксклюзивной локации партнера - в музейно-культурном комплексе пивной истории "Львіварня".

Пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера украинской сборной Александра Петракова и футболистов команды Романа Яремчука и Игоря Харатина накануне матча против Боснии и Герцеговины началась со вступительного слова пресс-секретаря и благодарности за гостеприимство и приглашение на локацию.

"Мне приятно отметить, что впервые такое мероприятие проходит на локации партнера, нашего спонсора - бренда "Львівське". Спасибо музею "Львіварня" за гостеприимство", - начал пресс-конференцию Александр Гливинский, пресс-секретарь национальной сборной.

Далее пресс-конференция перешла в рабочее динамичное русло с сессией вопросов от журналистов.

"Мы рады, что "Львіварня" и бренд "Львівське" становятся частью футбольной истории и музей принимает сегодня таких гостей. Музейно-исторический комплекс "Львіварня" - действительно особое место, которое уже давно стало известным туристическим объектом Львова и олицетворяет собой дух и историю не только нашего бренда "Львівське", но и самого города.

Мы надеемся, что это только начало футбольных мероприятий на "Львіварня" и ожидаем положительный результат в завтрашнем матче в игре против Боснии и Герцеговины", - комментирует Антон Панасенко, директор по маркетингу CarlsbergUkraine.

Второй частью пресс-конференции стал товарищеский киберспортивный матч между игроком национальной сборной Игорем Харатиным и фронтменом группы "ТНМК" Александром Фоззи Сидоренко. Этот матч был посвящен появлению национальной сборной в известной компьютерной игре FIFA 22.

После завершения пресс-конференции игроки и тренер начали новую традицию, подписав символические пивные крышки, которые станут началом создания полноценной коллекции подписей известных людей, посетивших "Львіварня".

Кроме традиционной пресс-конференции, журналисты побывали на экскурсии в музее и продегустировали особые вкусы от бренда "Львівське". Продолжением мероприятия стало общение в неформальной обстановке комплекса.

12 октября на "Арена Львів" во Львове состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины (начало - в 21:45).

Приглашаем посетить "Львіварня" на просмотр матча по адресу: г. Львов, ул. Клепаровская, 18. Детали узнавайте на официальной странице музея в Facebook.