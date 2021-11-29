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понедельник, 29 ноября 2021 15:00

Выбор стола на кухню: 5 советов
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Выбор стола на кухню: 5 советов
Фото: TABURETKA.UA
Интернет-магазин «Табуретка» позволяет подобрать и заказать оптимальную модель кухонного стола
Правильно подобранный стол кухонный способен создать уютную атмосферу

Невозможно представить комфортную кухню без практичного, красивого стола. Этот предмет мебели просто незаменим — он способен выполнять самые разные назначения, оставаясь удобным, красивым, надежным. Правильно подобранный стол кухонный способен создать уютную атмосферу, подарить комфорт, гарантировать удобство. Современные производители предлагают огромное количество моделей данной мебели, которые отличаются габаритами, стилем, функциональностью — как определиться с подходящей для себя моделью?

Интернет-магазин "Табуретка" позволяет подобрать и заказать оптимальную модель кухонного стола по доступной цене. Преимуществом сотрудничества с интернет-магазином, специализирующимся на продаже мебели, является возможность подобрать модель из огромного ассортимента. В каталоге представлено большое количество производителей, которые предлагают кухонные столы, отличающиеся:

• габаритами;

• материалами, использующимися в производстве;

• формой;

• наличием или отсутствием раскладного механизма;

• стоимостью, пр.

Какой стол купить — важные критерии выбора

Просматривая ассортимент кухонных столов, человек сможет найти самые разные варианты. Чтобы было проще определиться с подходящей моделью, предлагаем воспользоваться 5 проверенными рекомендациями:

1. Габариты. Оптимальные размеры стола на кухню зависят от площади помещения и количества членов семьи. Рекомендуется, чтобы на каждого человека ширины столешницы было не меньше 60 см. Не стоит использовать и слишком большие модели (шириной больше 105 см), так как за таким столом не будет комфортно.

2. Форма. Для небольшой кухни хорошо подойдет квадратная или прямоугольная столешница — ее можно поставить впритык к стене, экономя место. В просторных помещениях отлично смотрятся круглые, овальные формы.

3. Механизм раскладывания. Если вам нужна модель для приема гостей — возможность раскладывания будет очень кстати. Но если есть отдельный "гостевой" стол, можно выбирать модель без данной опции.

4. Дизайн. Подбирайте стол, который будет сочетаться с цветом обоев и мебели.

5. Цена. Стоимость определяется качеством, используемыми материалами, дизайнерскими решениями — важно найти в данном вопросе баланс.

Интернет-магазин "Табуретка" предлагает огромный ассортимент кухонных столов — вы обязательно найдете подходящую модель.

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