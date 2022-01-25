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вторник, 01 февраля 2022 13:49

Как сохранить урожай в условиях подорожания минеральных удобрений?
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  Александр АНИСКОВЦЕВ, директор ООО "Инновационная компания ИНВЭП", кандидат технических наук
Александр АНИСКОВЦЕВ, директор ООО "Инновационная компания ИНВЭП", кандидат технических наук

Резкий рост цены на газ вызвал значительное подорожание минеральных удобрений.

Теперь главная задача фермера - сохранить высокий уровень урожая в условиях дефицита минудобрений.

Мощным стимулятором и активатором углубленного усвоения растением азота и фосфора в процессе роста является гумат калия. А именно гуминовые и фульвовые вещества, которые для всех сельскохозяйственных культур являются естественными ускорителями процессов жизнедеятельности, а также эффективными антидепрессантами.

Воздействие гумусовых веществ на растение в процессе его вегетации проходит через листья, корневую систему и почву.

Среди известных марок отечественных и импортных гуматов наиболее эффективным по критериям цена/качество является органоминеральное удобрение "Живица" производства ООО "Инновационная компания ИНВЭП" расположенного в поселке Выгода Ивано-Франковской области.

Уникальность действия "Живици Гумат Калия" на урожай заключается в физико-механических свойствах удобрения, в составе которого имеется не менее 430 г/л гумусовой органики, в частности солей гуминовых кислот - 60 г/л, солей фульвовых кислот - 370 г/л. Такое количественное содержание основного вещества и соотношение 1/6 гуминовых и фульвовых молекул обеспечивает эффективное воздействие на растение.
Еще одно весомое преимущество удобрения "Живица" - наличие в его составе макроэлемента магния (Mg). Он активизирует ферменты роста молодого растения, поддерживает фотосинтез, входит в состав молекул хлорофилла, обеспечивает быстрое протекание ростовых процессов и деления клеток и прочее. Защищенная патентами Украины формула ОМД "Живица Гумат Калия" составляет, г/л, не менее: N /P/ K/ Mg = 20/ 10/ 23/ 11.
Александр АНИСКОВЦЕВ, директор ООО "Инновационная компания ИНВЭП", кандидат технических наук

Среди основных микроэлементов удобрение содержит хелатную форму Бор (В), Цинк (Zn), Медь (Cu), Железо (Fe), Серу (S), Марганец (Mn) и Молибден (Mo). Также Удобрение содержит фитопремиксы (не менее 50 г/л) - смесь фитогормонов, гетероауксинов и аминокислот, обеспечивающих эффективное развитие корневой системы растения.

Усилительное действие гумата калия на урожай воспроизведено на графике зависимости урожайности от азотной подушки.

С целью унификации графической зависимости для разных сельскохозяйственных культур оси графика показаны в относительных значениях: ось Х - коэффициент азотной нагрузки, как отношение расходов минудобрения на 1 га поля за вегетацию к рекомендуемым затратам в интенсивных агротехнологиях для каждой культуры, ось В - коэффициент урожайности, как отношение полученного урожая к биологической урожайности гибрида.

Из графика видно, что применение ОМД "Живица Гумат Калия" в зависимости от количества внесения и кратности обработки на 25-35% увеличивает урожайность. Кроме того, за счет активации использования азота и фосфора растениями максимум урожайности смещается влево, в сторону уменьшения азотной нагрузки.

Например, для пшеницы, при коэффициенте азотной нагрузки 1,0 (500 кг/га минеральных удобрений), дополнительное внесение 1-2 л/га "Живици" в течение трех раз по вегетации смещает максимум урожайности к коэффициенту 0,5 (250 кг/га).

То есть, при уменьшении расхода минеральных удобрений с 500 до 250 кг/га, дополнительное применение 6 л/га "Живици" позволит полностью сохранить уровень урожайности.

 

При стоимости карбамида 45 тыс. грн/т экономия расхода 250 кг/га минудобрения составляет 11 250 грн/га. При стоимости "Живици" 150 грн/л дополнительные расходы на внесение 6 л/га будут 900 грн/га. Общая экономия затрат на 1 га поля для фермерского хозяйства составляет 10 350 грн.

Производители изготовили линейку удобрений "Живица" для различных сельскохозяйственных культур и предлагают одобренную агротехнологию ее применения, с которой более подробно можно ознакомиться на сайте предприятия.

По указанной агротехнологии растения проходят три-четыре стадии обработки в процессе вегетации с общим расходом разных марок удобрения "Живица" 3-6 л/га. Это обеспечивает 25-35% роста урожая вместе со значительным улучшением потребительских качеств зерна.

Цена ОМД "Живица" в зависимости от марки составляет от 150 до 180 грн/л с НДС.

Заказать удобрения можно по телефонам: 0(67) 155 44 54, 0(99) 113 72 55 и на сайте.

Автор: Александр АНИСКОВЦЕВ, директор ООО "Инновационная компания ИНВЭП", кандидат технических наук
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