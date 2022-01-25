Как сохранить урожай в условиях подорожания минеральных удобрений?

Александр АНИСКОВЦЕВ, директор ООО "Инновационная компания ИНВЭП", кандидат технических наук

Резкий рост цены на газ вызвал значительное подорожание минеральных удобрений.

Теперь главная задача фермера - сохранить высокий уровень урожая в условиях дефицита минудобрений.

Мощным стимулятором и активатором углубленного усвоения растением азота и фосфора в процессе роста является гумат калия. А именно гуминовые и фульвовые вещества, которые для всех сельскохозяйственных культур являются естественными ускорителями процессов жизнедеятельности, а также эффективными антидепрессантами.

Воздействие гумусовых веществ на растение в процессе его вегетации проходит через листья, корневую систему и почву.

Среди известных марок отечественных и импортных гуматов наиболее эффективным по критериям цена/качество является органоминеральное удобрение "Живица" производства ООО "Инновационная компания ИНВЭП" расположенного в поселке Выгода Ивано-Франковской области.

Уникальность действия "Живици Гумат Калия" на урожай заключается в физико-механических свойствах удобрения, в составе которого имеется не менее 430 г/л гумусовой органики, в частности солей гуминовых кислот - 60 г/л, солей фульвовых кислот - 370 г/л. Такое количественное содержание основного вещества и соотношение 1/6 гуминовых и фульвовых молекул обеспечивает эффективное воздействие на растение.

Еще одно весомое преимущество удобрения "Живица" - наличие в его составе макроэлемента магния (Mg). Он активизирует ферменты роста молодого растения, поддерживает фотосинтез, входит в состав молекул хлорофилла, обеспечивает быстрое протекание ростовых процессов и деления клеток и прочее. Защищенная патентами Украины формула ОМД "Живица Гумат Калия" составляет, г/л, не менее: N /P/ K/ Mg = 20/ 10/ 23/ 11.

Среди основных микроэлементов удобрение содержит хелатную форму Бор (В), Цинк (Zn), Медь (Cu), Железо (Fe), Серу (S), Марганец (Mn) и Молибден (Mo). Также Удобрение содержит фитопремиксы (не менее 50 г/л) - смесь фитогормонов, гетероауксинов и аминокислот, обеспечивающих эффективное развитие корневой системы растения.

Усилительное действие гумата калия на урожай воспроизведено на графике зависимости урожайности от азотной подушки.

С целью унификации графической зависимости для разных сельскохозяйственных культур оси графика показаны в относительных значениях: ось Х - коэффициент азотной нагрузки, как отношение расходов минудобрения на 1 га поля за вегетацию к рекомендуемым затратам в интенсивных агротехнологиях для каждой культуры, ось В - коэффициент урожайности, как отношение полученного урожая к биологической урожайности гибрида.

Из графика видно, что применение ОМД "Живица Гумат Калия" в зависимости от количества внесения и кратности обработки на 25-35% увеличивает урожайность. Кроме того, за счет активации использования азота и фосфора растениями максимум урожайности смещается влево, в сторону уменьшения азотной нагрузки.

Например, для пшеницы, при коэффициенте азотной нагрузки 1,0 (500 кг/га минеральных удобрений), дополнительное внесение 1-2 л/га "Живици" в течение трех раз по вегетации смещает максимум урожайности к коэффициенту 0,5 (250 кг/га).

То есть, при уменьшении расхода минеральных удобрений с 500 до 250 кг/га, дополнительное применение 6 л/га "Живици" позволит полностью сохранить уровень урожайности.

При стоимости карбамида 45 тыс. грн/т экономия расхода 250 кг/га минудобрения составляет 11 250 грн/га. При стоимости "Живици" 150 грн/л дополнительные расходы на внесение 6 л/га будут 900 грн/га. Общая экономия затрат на 1 га поля для фермерского хозяйства составляет 10 350 грн.

Производители изготовили линейку удобрений "Живица" для различных сельскохозяйственных культур и предлагают одобренную агротехнологию ее применения, с которой более подробно можно ознакомиться на сайте предприятия.

По указанной агротехнологии растения проходят три-четыре стадии обработки в процессе вегетации с общим расходом разных марок удобрения "Живица" 3-6 л/га. Это обеспечивает 25-35% роста урожая вместе со значительным улучшением потребительских качеств зерна.

Цена ОМД "Живица" в зависимости от марки составляет от 150 до 180 грн/л с НДС.

Заказать удобрения можно по телефонам: 0(67) 155 44 54, 0(99) 113 72 55 и на сайте.