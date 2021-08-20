Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом

Спальня – место для отдыха и сна. Здесь недопустим бардак: как известно, он не способствует спокойствию, расслаблению. Но вещи-то хранить где-то необходимо, когда в квартире не предусмотрена гардеробная. Лучшим выходом из ситуации станет шкаф с раздвижными дверцами. Потребителю он больше знаком как шкаф-купе. К выбору данного предмета мебели, покупке стоит, безусловно, отнестись продумано. Шкаф – не просто место для хранения, это часть интерьера, приобретаемая на года. Чтобы не разочароваться в нём, лучше сразу учесть все нюансы.

Шкаф-купе как помощник дизайнера

При ремонте, обстановке спальни сегодня обращение к дизайнеру совсем не редкость. Опытные специалисты смогут с помощью разных профессиональных секретиков преобразить помещение до неузнаваемости. К тайному оружию дизайнера можно уверенно отнести шкаф-купе. Благодаря ему можно выполнить множество заданий:

• Спрятать различные коммуникации (трубы, провода);

• Замаскировать неровности стены;

• Рационально использовать ниши, свободное пространство;

• Организовать зону хранения;

• Визуально увеличить пространство комнаты за счёт зеркальных дверей шкафа;

• Эстетически украсить помещение.

Шкаф-купе в спальню: какой выбрать?

Собираясь приобрести шкаф, следует понимать, какие виды существуют, чтобы сделать правильный выбор.

1. Встроенный. Подходит для монтажа в ниши или во всю длину (от стены до стены). Стоит дешевле, так как стены, потолок, пол служат в качестве стенок.

2. Корпусный. Не требует индивидуальных замеров. Среди множества готовых моделей легко подобрать вариант, подходящий по габаритам, внешнему виду.

3. Радиальный или радиусный. Вогнутые, выгнутые, волнообразные дверцы выглядят изысканно, необычно. Экономия пространства на лицо.

Также при выборе шкафа-купе следует обратить внимание на двери. Они могут быть подвесные, с накладным профилем, рамочные. Последний вариант более предпочтительнее: долговечный, надёжный, безопасный в эксплуатации.

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