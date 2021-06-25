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суббота, 26 июня 2021 05:26

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

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&quot;А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый&quot; - судья расстрелял посетителя кафе
Ночью 26 июня 2010 года в придорожном кафе села Бобрица Каневского района Черкасской области возник конфликт между судьей Дарницкого суда Киева Евгением Вовком и местным жителем Александром Кучей. Судья применил оружие. Куча получил две пули в ноги и одну в живот. Фото: procherk.info

11 лет назад 26 июня в придорожном кафе в селе Бобрица Каневского района Черкасской области возник конфликт между судьей Дарницкого суда Киева Евгением Вовком и местным жителем Александром Кучей. Судья применил оружие. Куча получил две пули в ноги и одну в живот.

Версии сторон о причинах инцидента кардинально расходились. Местные жители настаивали, что Вовк сам напал на их односельчанина.

"А мне по*.. уй, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый", крикнул судья и выпустил всю обойму из пистолета Макарова в Александра. Судья начал жестоко избивать знакомую Александра, которая, услышав выстрелы, выбежала на улицу. Сорвал с нее одежду и нижнее белье, попытался ее изнасиловать", - рассказывали жители села.

Перепалка продолжалась несколько минут. После чего Вовк вдруг достал пистолет и дважды выстрелил, рассказывал тогда Куча.

"Я упал. Боли сначала не почувствовал - появилось лишь ощущение, что меня кто-то сильно ударил по ногам. Я еще подумал, что нужно подняться, но не успел. Глядя на меня сверху вниз, судья выстрелил мне в грудь. Я почувствовал, как что-то пробило мне живот, у меня внутри будто что-то порвалось. А потом меня пронзила адская боль - даже пошевелиться не мог. Обезумевший судья продолжал на меня смотреть и, казалось, хотел выстрелить еще раз. "Вызывай" скорую", я сейчас умру!" просил я. "Умоляю тебя, мне нужен врач! ". "Сначала пусть менты приедут", - спокойно, будто не осознавая, что расстрелял человека, заявил судья. А потом и "скорую" вызовем", - рассказывал пострадавший.

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В милиции же заявляли, что Вовк применил оружие в целях самообороны, защищаясь от пьяной компании, а женщину не трогал. Прокуратура также не увидела вины судьи.

"Судья с семьей заехали в кафе выпить кофе, буквально перед закрытием. К ним прицепилась пьяная компания. Когда Евгений Игоревич попытался сделать им замечание, хулиганы предложили выйти на улицу и по-мужски поговорить. А заведя того за угол дома, сбили с ног и били ногами. Когда судья получил удар в голову, то выхватил пистолет. в результате, один из нападавших, Александр Куча, получил огнестрельные ранения - два в ноги, и одно - в живот", - так представила тогда ход событий пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга Локтионова.

В результате Александра Кучу в июне 2011 года Каневский горрайонный суд признал виновным в нападении на судью, а использование огнестрельного оружия Вовком - правомерной самозащитой. Безоружного нападавшего осудили за хулиганство на два года ограничения свободы условно.

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял мужчин. Утверждает, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в ресторане. В разгар спора владелец достал пистолет Макарова и открыл стрельбу.

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Дата
26
июня

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

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