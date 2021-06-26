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суббота, 26 июня 2021 11:09

Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

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26 июня 1999 года на "London Arena" в Лондоне, Великобритания, состоялся бой за звание чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе между обладателем титула, местным боксером Херби Хайдом и обязательным претендентом на титул, украинцем Виталием Кличко. Бой длился полтора раунда и завершился победой Кличко-старшего. Он стал первым в истории украинцем, завоевавшим полноценный чемпионский титул в профессиональном боксе.

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Виталий Кличко начал профи-карьеру в ноябре 1996-го. В 1998-м выиграл титулы интерконтинентального чемпиона WBO и чемпиона Европы. В феврале 1999-го во второй раз успешно защитил евротитул и получил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владел Херби Хайд. К первому чемпионскому поединку Кличко подходил с идеальной статистикой - 24 боя, 24 победы, 24 нокаута.

Его соперник - тоже мощный нокаутер. 30 из 31 побед одержал нокаутом при одном поражении. В 1994 году он впервые стал чемпионом мира WBO, отобрав титул у американца Майкла Бентта. Но уже в следующем бою - 1995 года - потерял его в поединке с еще одним американцем Риддик Боу. В 1997 году Хайд второй раз выиграл титул WBO, после чего провел две его успешные защиты. Бой против Кличко был третьей защитой титула для чемпиона.

Виталий Кличко позже назовет поединок с Хайдом особенным.

Неадекватные выходки соперника, угрозы, игра на нервах на грани фола

- Там сумасшедшая предыстория, мало кому о ней известно, - вспоминает Кличко-старший. - Это первый мой титул чемпиона мира среди профессионалов, 1999 год. Неадекватные выходки соперника, угрозы, игра на нервах на грани фола. Большие ставки на мой проигрыш. Выхожу на ринг - некрасивые жесты. Представьте психологическое напряжение.

Первый раунд все судьи отдали чемпиону. Он был легок на ногах, быстрее соперника и провел несколько точных выпадов. А уже в начале второго украинец достал соперника двумя правыми прямыми в челюсть - нокдаун. А через минуту нокаутировал его левым прямым в висок. Чемпион рухнул на настил ринга и рефери остановил бой.

Особенно радовалась победе стотысячная аудитория на майдане Незалежности в Киеве, где бой транслировали в прямом эфире на большом экране.

В бою с Хайдом Виталий Кличко одержал 25-ю победу нокаутом в своем 25-м поединке. Ни один его бой не продлился дольше шести раундов - это мировой рекорд. Украинец также за рекордно малое количество раундов - 55 - прошел путь от дебютанта до чемпиона мира.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
26
июня

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Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

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