"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Виктор Леоненко переломил ход матча со "Спартаком". Фото: Александр Федоров, "Спорт-Экспресс"

14 сентября 1994 года в стартовом матче Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимало московский "Спартак". Москвичей считали тогда сильнейшей командой на постсоветском пространстве. Его цвета защищали украинцы - Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Тернавский и голкипер Тяпушкин.

Россияне начали потрясающе. Уже на 12-й мин. Писарев после прострела с левого фланга головой отправил мяч в ворота киевлян - 0:1. Украинцы бросились в атаку. На 25-й мин. "Динамо" получило право на 11-метровый удар. До отметки на ватных ногах подошел Дмитрий Михайленко и ударил. Тяпушкин легко парировал.

А на 38-й мин. москвичам удалась показательная контратака. После прорыва Писарева мяч в пустые ворота забил Тихонов 0:2.

Но киевляне и не думали сдаваться. На ворота "Спартака" накатывала одна атака за другой. Во втором тайме на 48-й мин. наконец "прорвало" форварда "Динамо" Виктора Леоненко. Он мощно пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот - 1:2.

"Спартак" огрызнулся контратакой. Илья Цымбаларь должен был ставить точку в матче, но блестяще сыграл 19-летний Шовковский.

На 76-й мин. россияне попытались выйти в очередную контратаку, но Мухамадиев завозился с мячом, его перехватил Виталий Косовский, дал на ход Леоненко, а Виктор элегантно перебросил Тяпушкина - 2:2.

После этого "Спартак" сник. Киевляне продолжали атаковать, за 4 мин. до конца игры прострел Ковальца замкнул Ребров - 3:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй тайм

Ни "Динамо", ни "Спартак" из группы тогда не вышли. В 1990-е жребий часто сводил украинцев и россиян. Тогда же сборные сыграли между собой два исторических матча.