Восстание узников подавили танками

Заключенные захватили Кенгирский лагерь в Казахстане в 1954 году. Фото: pexels.com

26 июня 1954-го армия с применением танков жестоко подавила Кенгирское восстание узников у города Жезказган в Казахстане. Оно продолжалось 42 дня. Приняло участие более 4 тыс. украинцев.

После смерти Сталина многих заключенных ГУЛАГа власти амнистировали - уволили более чем 1 млн узников. К ним относили так называемые "антисоветские элементы". Их содержание в лагерях стало еще более жестоким - тяжкий труд на шахтах, постоянный голод, запреты и наказания.

Первые проявления сопротивления в Кенгире начались в конце 1953-го. Администрация реагировала по-разному. Кое-где шла на либерализацию внутреннего режима, видимо нормирования использования рабского труда. В других управлениях доходило и к затягиванию выполнения распоряжений, которые шли в ГУЛАГ из Москвы.

Зимой 1953-го лагерная охрана трижды самовольно открывала огонь по заключенным, погибло несколько человек. В апреле 1954-го до 2 тыс. заключенных несколько дней не выходили на работу, 14-15 апреля к труду не вышли все заключенные 2-й зоны в знак протеста против избиения одного узника.

В "Степлаге" находились преимущественно молодые националисты - после 1920 года рождения - члены ОУН, балтийские партизаны, бывшие солдаты и офицеры Красной армии с длительными сроками заключения, нередко и с дополнительными - за действительные или вымышленные "преступления", совершенные в лагерях.

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В ночь на 24 мая политзаключенные начали восстание. Выбили бревном отверстие в саманной загоне к женской зоны. Всю администрацию выгнали за пределы лагеря. Разобрали стены между зонами, было построено баррикады и выставили охрану. Над столовой повстанцы вывесили красно-черный флаг.

26 июня утром комиссия МВД по радио обращалась к восставшим с требованием сдаться, сообщили о вводе войск. После этого в зону двинулись 1,6 тыс. солдат, с сотней вышколенных собак, три пожарные машины, пять танков Т-34 1-й мотострелковой дивизии войск НКВД имени Федора Дзержинского.

Погибло более 35 заключенных, 543 получили телесные повреждения. Из солдат - 40 ранены и контужены.

В восстании участвовало 5392 пленники 3-го лагерного отделения Степлага. В том числе 43% - женщин.

В ночь на 17 мая 1954 года началось восстание узников лагеря в поселке Кенгир в Казахстане. Восстали политзаключенные, которых не амнистировали после смерти диктатора Иосифа Сталина. В лагере было много украинцев и выходцев из стран Балтии. Они начали демонстрировать неповиновение. Чтобы сломать заключенных, в лагерь направили 1,4 тыс. уголовных преступников. Они не любили политзаключенных. Но националисты не терпели издевательства уголовных. Те были вынуждены заключить договор о сотрудничестве против лагерной администрации. Во время начала восстания часовой застрелил 13 человек и ранил 33. Политзаключенные во главе с волынским членом ОУН Виталием Скируком разгромили штрафной и следователь изоляторы. Повстанцы изготовили 25 листовок на русском и казахском тиражом более 700 экземпляров. 19 тыс. заключенных отказались выходить на работу. Люди готовили самодельные ножи, копья, гранаты из бутылок. Требовали прекратить произвол администрации и выдать виновных в массовых расправах.