Кенгирское восстание подавляли танками. Фото: UA Modna

В ночь на 17 мая 1954 года началось восстание узников лагеря в поселке Кенгир в Казахстане.

Восстали политзаключенные, которых не амнистировали после смерти диктатора Иосифа Сталина. В лагере было много украинцев и выходцев из стран Балтии. Они начали демонстрировать неповиновение. Чтобы сломать заключенных, в лагерь направили 1,4 тыс. уголовных преступников. Они не любили политзаключенных. Но националисты не терпели издевательства уголовных. Те были вынуждены заключить договор о сотрудничестве против лагерной администрации.

Во время начала восстания часовой застрелил 13 человек и ранил 33. Политзаключенные во главе с волынским членом ОУН Виталием Скируком разгромили штрафной и следователь изоляторы.

Повстанцы изготовили 25 листовок на русском и казахском тиражом более 700 экземпляров. 19 тыс. заключенных отказались выходить на работу. Люди готовили самодельные ножи, копья, гранаты из бутылок. Требовали прекратить произвол администрации и выдать виновных в массовых расправах.

26 июня комиссия МВД по радио потребовала сдаться, сообщила о вводе войск. После этого в зону зашли солдаты со служебными собаками, три пожарные машины, пять танков. Это единственный случай, когда лагерное восстание подавляли танками.

Во время подавления убили и покалечили около 700 человек. Около 300 тел похоронили в зоне, остальные закопали в степи.

После восстания советская власть смягчила условия пребывания в лагерях. В течение последующих лет освободили две трети заключенных.

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"Кенгир. Символ боли и мужества, крестного терпения и несокрушимости, бессмертия духа среди адских мук. Символ гордости украинцев, непокорности нашей нации, символ стремления к свободе, генетически свойственному нашему народу", - написала в Facebook врач Леся Коковская-Романчук.

26 мая 1953 года началось массовое и самое длительное в истории ГУЛАГа восстание политических заключенных. В нем принимали участие заключенные двух лагерей Норильска Красноярского края России - Горлага и Норильлага. Общее количество восставших составляло 16378 человек.