"Законопроект о рынке земли - игра в одни ворота в пользу олигархов"

25 ноября в сессионном зале Дома советов собрались руководители малых и средних фермерских хозяйств, неравнодушные селяне, общественные активисты, депутаты. Постоянная комиссия областного совета по вопросам агропромышленного развития и земельных отношений обсуждала принятие Верховной Радой в первом чтении Закона Украины №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Участники заседания считают, что законопроект о рынке земли идет вразрез с интересами людей и производителей сельскохозяйственной продукции. Указанные в нем подходы по внедрению рынка земли являются поспешными.

- Продажа земли нужна, но преждевременна. Они не с того начали, - говорит руководитель депутатской фракции ВО "Черкащане" в областном совете, руководитель фермерского хозяйства "Агро-Виктория Катеринополь" 50-летний Александр Коваленко. - Им не надо было выдумывать велосипед. Есть аграрии, которые давно работают на этой земле. Поддержите их. Современным товаропроизводителям очень непросто - кредиты, содержание социальной сферы. Они чувствовали себя обманутыми много лет. Сначала фермерам давали землю в пожизненное пользование, первым было государственное содействие. Затем форма пользования была отменена, только аренда и частная собственность. У сельхозпроизводителей забрали дотации, отменили режим льготного налогообложения - вернули обязательство платить налог на добавленную стоимость. Мы стали платить очень много налогов. Сегодня мое фермерское хозяйство "Агро-Виктория Катеринополь" сдает примерно на миллион гривен молока ежемесячно. Из них плачу 200 тысяч НДС. Посчитал по своему предприятию - с каждого гектара земли отдавал по 500 гривен на социальную сферу. Люди идут - не могу не помочь на развитие села. Киевский арендатор и в селе не бывает. Процент за аренду паев нагнетают. На аукционах до 35 процентов стоимости пая поднимают арендную плату. Что выращивать на земле, чтобы окупилось? Законопроект о рынке земли - игра в одни ворота в пользу олигархов. До этого инициаторы проекта не говорили открыто, сколько земли можно будет скупить в одни руки. Прятали, называли в процентах. Манипулируют, ведут игру. Возмущает, что простого сельхозпроизводителя на уровне государства унижают. А сельское хозяйство дает более 40 процентов валютной выручки. Президент называет "князьками" таких людей. Я стал бизнесменом за 20 лет своей работы, моя мать была дояркой 20 лет в том колхозе, где работаю. Получается, депутаты, которые в Верховной Раде - честные бизнесмены, а сельхозпроизводители - князьки. Где были эти депутаты, когда "князьки" собирали и отдавали первую помощь на фронт? Резали свиней, бычков, возили туда помощь. Намерились на эту землю - не остановятся. Всему миру пообещали, что заведут инвестиции. Поэтому так и протягивают законопроект. Он для иностранцев. Мы не можем откровенно с ними конкурировать. Вот, нет у меня доступа к иностранному кредиту 3 процента. Кредит на технику в 3 миллиона взял под 26 процентов. Непросто заработать, чтобы погасить. Если будут заставлять купить землю, не пойду на это. Держу молочное скотоводство. Надо сдать ферму, чтобы приобрести землю. Не вижу смысла это делать.

- Не будет фермеров - не ждите, горожане, дешевой и натуральной продукции. Кто корову будет держать? - говорит депутат облсовета от ВО "Черкащане", гендиректор агрофирмы "Шульц" на Городищине 64-летний Александр Лупашко. - За молоко сегодня получаем 10 гривен за литр, а в магазине стоит 28 с жирностью 2,5. Местный сельхозпроизводитель расчистит зимой дорогу, отремонтирует детский сад, поддержит ФАП, позаботится о подвозе школьников, профинансирует День села. В 2014-м кто первым начал помогать защитникам? Фермеры. Последнюю фуфайку снимали, последнюю свинью резали, но своих земляков обеспечивали. Не очень было желающих в зону военных действий ездить. Продолжаем помогать. Для украинского фермера должно быть пожизненное пользование землей. Они построили тока, гаражи, склады, амбары. И теперь им придется землю выкупать. Мы не против рынка земли. Я хотел бы, чтобы та бабка, которой 96 лет, и нет родных и близких, и мы сегодня возим ей арендную плату домой, могла продать свой пай. Но землю у нее должно купить государство или объединенная территориальная община. И выставить на аукцион. А покупатель должен иметь возможность взять кредит под 3-5 процентов и приобрести эту землю. Я против того, чтобы, не учитывая наших предложений, принимали закон о рынке земли.

Приоритетом должно быть устранение недостатков закона, которые вызывают возмущения в обществе. Речь о запрете продажи земель сельхозназначения иностранцам. О четком ограничении купли-продажи количества гектаров одному владельцу. О том, что обращение и выкуп земли должны осуществлять только государство или территориальные общины. Об обязательном создании земельного банка.

- Кабинет министров предложил фермерам 4,4 миллиарда гривен на то, чтобы они купили землю. Не нуждаемся в подачках от государства на приобретение земли, - говорит депутат облсовета 53-летний Виктор Гончаренко. - Имеем ли мы моральное право продавать землю? Земля нам не принадлежит. Должны ее передать нашим детям, как сами получили ее в наследство от наших родителей. Из-за жадности, равнодушия и безграмотности можем потерять всю судьбу Украины.