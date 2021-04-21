Скандалы, в которые попал президент и его команда

1 октября 2019 президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера" - комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Предусматривал выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, закон об "особом статусе". На протест "Нет капитуляции" в Киеве вышли около 10 тыс. граждан, митинги прошли в десятках городов.

- Вероятные убийцы задержаны. Много ответов мы получили, - говорил президент на брифинге 12 декабря позапрошлого года. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Назвали музыканта и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, врача Юлию Кузьменко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. Якобы так они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. В мае прошлого года организаторами уже объявили неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнителями, а Дугарь - союзницей. Андрей 495 дней без убедительных доказательств его вины и решения суда находится в следственном изоляторе.

9 января 2020 года Владимир Зеленский вернулся из Омана, где отдыхал с семьей. Прилетел тем же чартерным рейсом, которым в эту страну прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". В Офисе главы государства встречу с российским чиновником отрицают.

29 июля в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы планировали в Киеве схватить боевиков, причастных к катастрофе малайзийского боинга в июле 2014 года, где погибли 298 человек, и самолета Ил-76 с 49 украинскими военными. Спецоперация могла быть сорвана из-за утечки информации от окружения Зеленского. Отложить ее якобы попросил руководитель президентского Офиса Андрей Ермак. Он заявил о "спланированной дезинформационной кампании" против него.

18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении в причастности к взятке. Он якобы имел отношение к делу о хищении 81 млн грн государственных средств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. Остается на посту, поскольку "дело не касается его нынешней деятельности", заявил руководитель ОП Ермак.

В феврале-марте общественность трижды выходила на протест под Офис президента и государственную дачу Зеленского в Конче-Заспе. Возмущение вызвал приговор Приморского районного суда Одессы общественному активисту Сергею Стерненко. 23 февраля ему дали семь лет и три месяца тюрьмы. Обвиняют в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Он - бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана. 20 марта протестующие разрисовали стены Офиса президента, разбили окна. Решение суда считают политическим.