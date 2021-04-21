Скандалы, в которые попал президент и его команда

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 270
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 522
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 828
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2322
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13050
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 270
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13050
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 270
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 06:16

Скандалы, в которые попал президент и его команда

  Комментировать

1 октября 2019 президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера" - комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Предусматривал выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, закон об "особом статусе". На протест "Нет капитуляции" в Киеве вышли около 10 тыс. граждан, митинги прошли в десятках городов.

- Вероятные убийцы задержаны. Много ответов мы получили, - говорил президент на брифинге 12 декабря позапрошлого года. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Назвали музыканта и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, врача Юлию Кузьменко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. Якобы так они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. В мае прошлого года организаторами уже объявили неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнителями, а Дугарь - союзницей. Андрей 495 дней без убедительных доказательств его вины и решения суда находится в следственном изоляторе.

9 января 2020 года Владимир Зеленский вернулся из Омана, где отдыхал с семьей. Прилетел тем же чартерным рейсом, которым в эту страну прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". В Офисе главы государства встречу с российским чиновником отрицают.

29 июля в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы планировали в Киеве схватить боевиков, причастных к катастрофе малайзийского боинга в июле 2014 года, где погибли 298 человек, и самолета Ил-76 с 49 украинскими военными. Спецоперация могла быть сорвана из-за утечки информации от окружения Зеленского. Отложить ее якобы попросил руководитель президентского Офиса Андрей Ермак. Он заявил о "спланированной дезинформационной кампании" против него.

18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении в причастности к взятке. Он якобы имел отношение к делу о хищении 81 млн грн государственных средств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. Остается на посту, поскольку "дело не касается его нынешней деятельности", заявил руководитель ОП Ермак.

В феврале-марте общественность трижды выходила на протест под Офис президента и государственную дачу Зеленского в Конче-Заспе. Возмущение вызвал приговор Приморского районного суда Одессы общественному активисту Сергею Стерненко. 23 февраля ему дали семь лет и три месяца тюрьмы. Обвиняют в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Он - бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана. 20 марта протестующие разрисовали стены Офиса президента, разбили окна. Решение суда считают политическим.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандалы, в которые попал президент и его команда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10089
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8145
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 7677
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6642
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6462
Политика
Тищенко устроил вечеринку для жены
Тищенко устроил вечеринку для жены
"Олигархи могут исказить любое голосование"
"Олигархи могут исказить любое голосование" Просмотров: 171
Семенченко подозревают в создании частной военной компании
Семенченко подозревают в создании частной военной компании Просмотров: 72
"Власть действует по принципу: друзьям все, а врагам - СНБО"
"Власть действует по принципу: друзьям все, а врагам - СНБО" Просмотров: 27
Результаты выборов на Прикарпатье объявят после судов
Результаты выборов на Прикарпатье объявят после судов Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 299
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть