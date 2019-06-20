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пятница, 21 июня 2019 06:45

Посольством США в Украине будет руководить Уильям Тейлор

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Американский дипломат 72-летний Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. Будет руководить посольством во время выборов и переходного периода.

- Соединенные Штаты остаются приверженцами успеха стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, - говорит Тейлор. - Я с нетерпением жду, чтобы возглавить посольство в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Уильям Тейлор три года работал послом США в Украине в период президентства Виктора Ющенко.

Говорят, тогда имел в своем кабинете "оранжевую стену". На ней разместил фото с Майдана и футболку клуба "Шахтер".

Окончил Военную академию США в Вест-Пойнте. Служил офицером пехоты армии США в Германии и Вьетнаме. Учился в Гарвардском университете, где получил степень магистра публичной политики. Был заместителем советника по оборонным вопросам в миссии США в НАТО в Брюсселе и энергетической сфере, Национальном оборонном университете и министерстве энергетики США.

В 1992 году начал работать в Государственном департаменте США. Координировал помощь странам бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Перед возвращением в Украину работал исполнительным вице-президентом Института мира США.

С женой имеют двое детей.

Ранее посольство возглавляла Мари Йованович.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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